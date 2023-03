Wspaniałe wieści od Rozenek. Pisze o ciąży! "Nowe życie, na które czekaliśmy"

Musisz go zobaczyć!

Małgorzata Rozenek to prawdziwa kobieta sukcesu, która spełnia się jako influencerka, businesswoman, prowadząca "Dzień dobry TVN", a także kochająca żona i mama. Ma troje dzieci - Tadeusza i Stanisława ze związku z Jackiem Rozenkiem oraz Henryka, którego ojcem jest Radosław Majdan.

Gwiazda TVN otwarcie mówi o tym, że wszyscy trzej przyszli na świat dzięki metodzie in vitro. Małgorzata Rozenek prowadzi własną fundację, która zwraca uwagę na problem niepłodności. Co więcej, gwiazda angażuje się w politykę i zbiera podpisy pod obywatelskim projektem mającym na celu przywrócenie refundacji in vitro. Teraz przekazała wspaniałe nowiny za pośrednictwem Instagrama.

Małgorzata Rozenek ma wspaniałe wieści. Chodzi o ciążę! "Nowe życie, na które z utęsknieniem czekaliśmy"

Na instagramowym profilu Małgorzaty Rozenek pojawił się wpis, w którym poinformowała o wielkim sukcesie swojej fundacji. Podkreśliła ona, że ma nadzieję, iż uda się przywrócić refundację leczenia metodą in vitro, dzięki czemu wiele par spełni swoje marzenie o zostaniu rodzicami.

"Miałam świadomość tego, że na systemową zmianę musimy chwilę poczekać. Dlatego szukałam również sposobu, w jaki Fundacja może wesprzeć rodziny na drodze do szczęścia i pomóc w spełnieniu marzeń o rodzicielstwie osobom zmagającym się z niepłodnością. Udało nam się spotkać wspaniałe Kliniki, które w ramach Programu dla Par objęły leczeniem podopiecznych Fundacji i przeprowadziły przez niekiedy skomplikowany proces leczenia, który znacznie potrafi przekraczać domowy budżet" - pisała Rozenek.

"Choć jeszcze wiele Par jest w trakcie leczenia, bo leczenie niepłodności to bardzo często proces żmudny, długi i wymagający poświęceń, zdarzają się takie chwile jak ta… KIEDY NA ŚWIECIE POJAWIA SIĘ NOWY CZŁOWIEK! Ze wzruszeniem dziękuję OVIKlinika, prof. Laudańskiemu oraz całemu zespołowi za zaufanie, za szanse, za prace i w końcu za Nikodema, który jest już wśród nas i który jest spełnieniem marzeń swoich rodziców Moniki i Marcina. Rodzice Nikodema są także pierwszą parą w naszym fundacyjnym programie, której leczenie zakończyło się sukcesem" - pochwaliła się Małgorzata Rozenek-Majdan.

Gwiazda zaznaczyła, że takie historie dodają jej motywacji oraz dają nadzieję na to, że uda się wprowadzić zmiany.

"(...) doskonale wiem, jak żmudna i męcząca potrafi być droga do spełniania marzeń i celów. Ale zawsze warto. Bo na końcu tej drogi może pojawić się NOWE ŻYCIE, NA KTÓRE Z UTĘSKNIENIEM CZEKALIŚMY" - podsumowała.

Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy fundacji żony Radka Majdana!

