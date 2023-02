Małgorzata Rozenek od kilku lat utrzymuje się w czołówce największych gwiazd polskiego show-biznesu. W sierpniu 2022 roku zadebiutowała jako prezenterka "Dzień dobry TVN" - poranne pasmo stacji prowadzi w duecie z Krzysztofem Skórzyńskim. Widzowie oraz internauci bacznie przyglądają się jej działalności, a najdrobniejsze potknięcia Rozenek-Majdan odbijają się głośnym echem w mediach. Ostatnio celebrytka podpadła Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który postawił zarzuty nie tylko żonie Radka Majdana, ale również Dodzie oraz Filipowi Chajzerowi.

Małgorzata Rozenek ma jednak również liczne grono fanów, którzy z zainteresowaniem śledzą jej poczynania oraz czerpią motywację z treści, które publikuje w mediach społecznościowych. Gwiazda TVN ochoczo chwali się swoją aktualną, świetną formą, a także pokazuje fragmenty treningów. Utrzymuje ona nienaganną sylwetkę z pewnością nie tylko dzięki aktywności fizycznej, ale i diecie. Podczas rozmowy z agencją Newseria Lifestyle wyjawiła, co najchętniej gotuje. Przy okazji zdradziła również, co wyeliminowała z diety.

Dzięki temu Małgorzata Rozenek oszczędza na zakupach. Zrezygnowała z jednej grupy produktów

Małgorzata Rozenek spełnia się nie tylko jako influencerka, businesswoman i prezenterka telewizyjna, ale również gospodyni domowa. Jak wyznaje, kocha gotować. Niebawem w "DDTVN" zobaczymy "Kuchenne wyzwanie", a żona Radka Majdana już nie może się doczekać.

- Bardzo bym chciała, żeby moje kuchenne wyzwanie trafiło na sezon majowy, kiedy będą szparagi. One są bardzo zdrowe, kocham je pod każdą postacią i naprawdę cały rok wyczekuję na to, żeby one się wreszcie pojawiły. Z jednego pęczka szparagów jestem w stanie przygotować trzydaniowy obiad - mówi agencji Lifestyle Newseria. - Bardzo lubię zupę krem ze szparagów z pyszną roślinną śmietaną, uwielbiam też gotowane ziemniaczki, jajko sadzone, szparagi i do tego sos z kefiru i maślanki, połączonych razem ze szczyptą kwaśnej śmietany, to jest coś pysznego. Szparagi świetnie sprawdzają się też jako baza pod rybę - wylicza.

Co najchętniej gotuje Gosia Rozenek?

- Kocham gotować rosół wegetariański, który po prostu pięknie pachnie warzywami, bo tych warzyw musi być zdecydowanie więcej niż w normalnym przepisie, on też pachnie ziołami, suszonym grzybem i nic mnie tak nie uspokaja, jak po stresującym dniu zacząć taki reset, odpoczynek właśnie od zrobienia gara porządnego rosołu. Poza tym kocham też ziemniaki, więc porządne polskie kopytka z jakimś dobrym sosem też mogę teraz zrobić. Jest coś uspokajającego w gotowaniu.

Celebrytka zastrzega, że jej rodzina nie je mięsa, stąd wśród jej specjałów znajdują się przede wszystkim warzywne dania. Małgorzata Rozenek w wywiadzie wyjawiła, że ucieszyła się, gdy jej syn sam podjął decyzję o przejściu na wegetarianizm.

- Nasz syn w pewnym momencie postanowił, że ze względów ideologicznych nie chce jeść mięsa, a ponieważ ja i tak pół życia nie jadłam mięsa, dla mnie ta decyzja była bardzo prosta, bo w sumie ciężko jest prowadzić dom, gotując dwa różne rodzaje posiłków. A ponieważ tak naprawdę widzimy same zalety niejedzenia mięsa, zrezygnowaliśmy wszyscy. Największa zmiana to chyba była dla Radosława - wyznaje Rozenek.

Co ciekawe, wykluczenie mięsa z diety sprawiło, że Małgorzata Rozenek... oszczędza na zakupach.

- To jest kwestia podejmowania innych decyzji zakupowych i zmiany sposobu myślenia na temat tego, co jesz. I nagle staje się to bardzo proste, przyjemne i uwaga - też dużo tańsze. Już parę lat udaje nam się tak działać, co więcej, nie wyobrażamy sobie powrotu do innej kuchni na tyle, że nawet moi rodzice zrezygnowali z mięsa - mówi.

