Rozenek nabijała się na wizji ze Skórzyńskiego! Wszyscy to usłyszeli...

Edyta Górniak przerwała rajskie wakacje, by zaśpiewać w Polsacie dla Ukrainy

Małgorzata Rozenek-Majdan jest prowadzącą "Dzień Dobry TVN" od sierpnia 2022 roku. Jej programowym partnerem został Krzysztof Skórzyński. Nie da się ukryć, że Rozenek-Majdan jako prezenterka śniadaniówki budzi wiele emocji. Niektórzy widzowie przyjęli ją bardzo ciepło, zaś ciągle są niezadowoleni, czemu dają wyraz przy każdej możliwej okazji. Wpadki Rozenek-Majdan są jej wytykane niemalże na każdym kroku. Tym razem również nie było inaczej.

Rozenek zakpiła ze Skórzyńskiego?! "Naprawdę to powiedziałaś"?

W jednym z ostatnich odcinków "Dzień dobry TVN" Małgorzata Rozenek-Majdan zapowiedziała temat związany z wizytą Joe Bidena w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych ze względów bezpieczeństwa porusza się pojazdem z kuloodpornymi szybami, pancerną karoserią oraz uszczelnioną kabiną. Cadillac One zwany również "Bestią" powinien przetrwać atak rakietowy, wybuch granatu, a także atak bronią biologiczną i chemiczną. Posiada on również wyposażenie medyczne, w tym pojemniki z krwią odpowiadającą grupie krwi prezydenta. Małgorzata Rozenek-Majdan pozwoliła sobie na żart nawiązujący do tematu.

- A teraz będziemy mówić o bestii i to wcale nie dotyczy Krzysztofa na imprezie - powiedziała.

Skórzyński nie wierzył w to, co usłyszał!

- O Boże, Krzysztofa... Naprawdę to powiedziałaś? - zapytał.

Późźniej Małgorzata Rozenek-Majdan dokończyła zapowiadanie tematu, a Skórzyński nie przestawał się uśmiechać. Wydaje się, że ta dwójka dobrze się ze sobą dogaduje, więc żart nie zaszkodził ich relacjom.

Zobacz w naszej galerii, jak zmieniała się twarz Małgorzaty Rozenek-Majdan!