Szaleństwa Rozenek na lodzie mogły skończyć się tragedią! Fani ostrzegają, włos się jeży na głowie

Małgorzata Rozenek od sierpnia 2022 roku dołączyła do grona prowadzących "Dzień dobry TVN", spełnia się również jako influencerka. Prywatnie jest ona żoną Radosława Majdana oraz mamą trzech synów: Tadeusza, Stanisława i Henryka. Jest także prawdziwym tytanem pracy, co wciąż udowadnia, dbając o regularne treningi i wciąż starając się być lepszą wersją siebie.

Fani dobrze wiedzą, że Małgorzata Rozenek to kobieta wielu talentów, bowiem celebrytka skrzętnie relacjonuje swoje życie na obserwowanym przez 1,5 miliona osób profilu na Instagramie. Prowadząca "DDTVN" prowadzi także własny biznes - markę odzieżową, wychowuje dzieci, opiekuje się psami... Ponadto stara się znaleźć czas na pasje. Najwyraźniej do jej zainteresowań należy również jazda na łyżwach, bowiem ostatnio Rozenek pokazała na Instagramie, jak bawi się na lodowisku. I choć część fanów była zachwycona jej umiejętnościami, inni apelowali, by zadbała o własne bezpieczeństwo, zauważając, co mogło się stać!

Małgorzata Rozenek na lodowisku. To się mogło źle skończyć!

Na instagramowym profilu Małgorzaty Rozenek pojawiło się nagranie, jak celebrytka jeździ na łyżwach na lodowisku. Nie zabrakło rzecz jasna komplementów - część fanów była zachwycona tym, jak radzi sobie na łyżwach. Inni jednak zauważyli, że mogło dojść do tragedii. Apelowali, by Rozenek zadbała o własne bezpieczeństwo i założyła kask!

"Kask by się przydał… głowa jest tylko jedna, a tu nawet bez czapki. Przy mnie kobieta na lodowisku rozbiła głowę (w czapce była) tak, że lała się krew, i straciła przytomność. Karetka ją zabrała i nie wiem, jak to się skończyło. Była z dwójką małych dzieci, które na to patrzyły. Wystarczy sekunda… To tak tylko z troski… może w Polsce kaski nie są popularne, ale ratują życie" - napisała fanka.

Małgorzata Rozenek zapewniła, że zamówiła już kask i czeka na jego dostarczenie. Mamy nadzieję, że założy go podczas kolejnego wypadu na lodowisko!