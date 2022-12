Małgorzata Rozenek chwali się rodzinnym wypadem w góry. Fanki pieją z zachwytu nad Henrykiem! "Jak zwykle przesłodki"

Małgorzata Rozenek-Majdan spakowała walizki i ruszyła z rodziną w góry. "Dzidziuś Majdana" wzbudził sensację! "Moje serce skradł przeuroczy Henio"

Małgorzata Rozenek-Majdan udała się wraz z całą rodziną do śnieżnego Zakopanego. Choć w Warszawie, gdzie mieszkają na co dzień, próżno już szukać białego puchu, na Podhalu wciąż jest go pod dostatkiem. Oczywiście rodzina zapozowała do tradycyjnych, wspólnych ujęć.

Z rodziną wychodzi się dobrze, nie tylko na zdjęciu 😁❤️ wspaniały czas, w najlepszym miejscu❄️- pisała pełna entuzjazmu Małgorzata Rozenek.

Fani także podzielali radość Majdanów, przy okazji komplementując urodę ich najmłodszego synka, Henryka Majdana. Musimy przyznać, maluch jest przeuroczy!

Oo mój ulubieniec jak ładnie wygląda Heniu 😍❤️ - pisała jedna z zachwyconych fanek.

Rodzina jest najważniejsza ❤️ - potwierdzali fani Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Henio jak zwykle przesłodki😍❤️ - wygląda na to, że mały Henio już niedługo popularnością może przebić znanych rodziców!

