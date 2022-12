Czułe uściski i buziaki, a teraz takie scenki z Rozenek i Skórzyńskim w DDTVN! Nieważne, czy nagie

Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skórzyński w sierpniu br. dołączyli do grona prowadzących "Dzień dobry TVN". Ich debiut został ciepło przyjęty przez internautów, w tym fanów "Perfekcyjnej". Z czasem jednak internauci zaczęli zwracać uwagę na kolejne wpadki Małgorzaty Rozenek, a także coraz głośniej krytykować jej występy na antenie.

Ostatnio nowa prowadząca "DDTVN" wyznała, że niestraszne jej negatywne komentarze. - Wiem, jak sobie z tym radzić. A tak naprawdę, i to jest może najgorsze, i nie powinnam się do tego przyzwyczajać i przyznawać tak głośno, to to, że ja muszę mieć poczucie zadowolenia z siebie - opowiadała w rozmowie z Party.pl.

Rozenek i Skórzyński w "Dzień dobry TVN". Czułości na antenie, a teraz to!

Na instagramowym profilu Małgorzaty Rozenek-Majdan pojawiło się nagranie z piątkowego wydania "Dzień dobry TVN". Na początku prowadzący zaskoczyli wszystkich, występując w... okularach przeciwsłonecznych! Towarzyszyła im iście wakacyjna sceneria.

W piątkowym wydaniu w studiu "DDTVN" nie zabrakło czułości - nawet z krótkiego nagrania aż bije rodzinna atmosfera. Rozenek i Skórzyński wymieniali się uściskami z pozostałymi gwiazdami TVN, a na ich twarzach malowały się uśmiechy. Wyraźnie rozluźnieni i w znakomitych humorach, przekazywali dobrą energię widzom.

"Zaczęło się upalnie ☀️ wbrew temu co za oknem 🤷‍♀️😂 po drodze dużo się działo 🥳 a na koniec odwiedziło nas paru gości 😂😂😂" - napisała Rozenek na Instagramie pod filmikiem, w którym znalazły się wybrane scenki ze studia "Dzień dobry TVN" - pełne ciepła, czułych gestów, a nawet buziaków.

Choć na żonę Radka Majdana często spada ostra krytyka, tym razem doczekała się ona fali pozytywnych komentarzy. "„Nieważne czy nagie, nieważne czy retuszowane” - genialne i pokazuje dystans", "Tak silnego charakteru i profesjonalnego podejścia do przygotowania się do trudnej roli, kiedy się jest tak krytykowaną... wielki podziw. Gośka, dajesz radę, jest dobrze", "Uważam, że wspaniale prowadzicie program", "Moja ulubiona para", Duet idealny!" - fani rozpływali się nad występami Małgorzaty Rozenek na wizji. Najwyraźniej internautom również udzieliła się przyjazna atmosfera, która aż biła z nagrania z udziałem rozpogodzonych prowadzących.

Tymczasem w sobotnim wydaniu "Dzień dobry TVN" Rozenek i Skórzyński zamienili okulary przeciwsłoneczne na zimowe dodatki! Prowadząca postawiła na ciepłe nauszniki oraz rękawiczki, a jej ekranowy partner miał na sobie szalik. Celebrytka miała na sobie także marynarkę w świąteczną kratę. Niedługo później zrezygnowali jednak z tych atrybutów, gdyż rozpoczęli... trening na wizji, w którym uczestniczył także Damian Michałowski. Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skórzyński zawzięcie ćwiczyli na rowerach powietrznych.

Jak nietrudno zauważyć, prowadzący "Dzień dobry TVN" świetnie bawią się na wizji. W sobotnim wydaniu ponownie zarażali innych dobrym humorem! Program zakończył występ Krystiana Ochmana.

Lubicie oglądać Rozenek i Skórzyńskiego w "DDTVN"?

i Autor: instagram/@m_rozenek Czułe uściski i buziaki, a teraz takie scenki z Rozenek i Skórzyńskim w "DDTVN"! "Nieważne, czy nagie"