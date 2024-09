Wstydliwa wpadka Opozdy. Internauci nie mieli litości i wytknęli jej brak znajomości podstaw

Joanna Opozda jest jedną z uczestniczek nowego sezonu "Nasi w mundurach" na antenie TTV. W programie aktorka pokazuje się z nieznanej dotąd strony. Niestety, ostatnio zaliczyła wyjątkowo wstydliwą wpadkę.

Joanna Opozda musiała zmierzyć się z wyzwaniem, które sprawdzało zarówno jej zdolności adaptacyjne w trudnych warunkach, jak i wiedzę ogólną. Niestety, zadanie związane z rozpoznawaniem flag okazało się dla niej zbyt trudne.

Przeczytaj także: "Złe" emocje nie opuszczają Opozdy. Tym razem bąknęła kilka słów o córce Antka Królikowskiego

Celebryci musieli zdjąć buty, zanurzyć stopy w lodowatej wodzie i jednocześnie odpowiadać na pytania dotyczące flag różnych państw. To właśnie w tej części programu aktorka popełniła błąd, który nie umknął uwadze widzów – nie rozpoznała flagi Unii Europejskiej, twierdząc, że należy do Anglii. Dodatkowo, miała trudności z flagą Chin, mimo że dużo czasu spędziła w Pekinie.

W dalszej części programu niestety jej wynik się nie poprawił. Nie potrafiła rozpoznać polskich polityków, a także pomyliła nazwisko prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Widzowie szybko zareagowali na niepowodzenia Joanny Opozdy, wytykając jej brak podstawowej wiedzy.

- Ja rozumiem, że mogą mieć problem z flagami, ale żeby na flagę Unii Europejskiej powiedzieć, że to flaga Anglii😂😂😂😂

- pisali internauci w sieci.

Mimo fali krytyki pojawił się również głos wsparcia. Fanka zwróciła uwagę, że stres i ból mogły negatywnie wpłynąć na koncentrację aktorki, przez co nawet proste pytania sprawiały jej trudności.

Widać, że coś ją boli i nie może się skupić – trzyma się za głowę, a oni w tym czasie każą jej odpowiadać na pytania. To oczywiste, że w takich warunkach trudniej się skoncentrować. Pytania, które na co dzień są proste, w takiej sytuacji stają się niemal niemożliwe do odpowiedzi. Kiedy ktoś odczuwa silny ból i dyskomfort, nawet najprostsze pytania mogą sprawić trudność. Ona sama mówi, że zna flagę Chin, bo spędziła tam sporo czasu, ale w takich warunkach nie była w stanie jej rozpoznać. Celowo wprowadzili takie zadanie na wojskowym szkoleniu, żeby sprawdzić, kto ma trudności ze skupieniem w ekstremalnych sytuacjach - napisała fanka Opozdy w komentarzu.