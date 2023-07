Wybrano najpiękniejszą Polkę. Miss Polski 2023 została Angelika Jurkowianiec

Gabi Drzewiecka i Mateusz Hładki w nowej roli w "Dzień Dobry TVN". Widzowie mają jedną uwagę do prowadzącej?!

Miss Polski 2023 wybierali widzowie oraz jury

Tegoroczne najpiękniejsze z wypiekami na twarzy podziwiali nie tylko widzowie Polsatu i publiczność w amfiteatrze, ale przede wszystkim jury. W końcu wybrać jedną spośród tylu pięknych kandydatek do tytułu Miss Polski to bardzo trudne zadanie. W tym roku trudniejsze nie zwykle, bo w finale wzięły udział 32 piękności - po dwie reprezentantki z każdego województwa. Trudnego wyboru musiało dokonać jury w składzie: Miss Polski 2004 Elżbieta Sawerska, Miss Polski 20212 Katarzyna Krzeszowska, Miss Polski 2022 Aleksandra Klepaczka, tancerka i prezenterka Izabela Janachowska, modelka i prezenterka Marcelina Zawadzka, modelka i dziennikarka, Miss Polonia1992 Ewa Wachowicz, dyrektor generalny marki Schubert Robert Czepiel oraz prezes konkursu Miss Polski Gerhart Parzutka von Lipiński.

Gala Miss Polski 2023

Kandydatki do tytułu Miss Polski do finałowej gali konkursu przygotowywały się od kilku miesięcy, biorąc udział w zgrupowaniach i szkoleniach. Wszystko po to, aby podczas gali zaprezentować się idealnie. Impreza została zorganizowana z rozmachem, a panie zaprezentowały się konkursowo. Wystąpiły miedzy innymi w strojach wieczorowych i w kostiumach kąpielowych. Podczas pokazu kolekcji Violi Piekut swoim głosem towarzyszyła im Kasia Moś. Nie zabraklo tez innych przerywników muzycznych - świetnie zaprezentowała się m.in Blanka i Oskar Cyms. Galę poprowadzili zaś Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna, a także Ilona Krawczyńska, która towarzyszyła kandydatkom za kulisami.

Wyniki konkursu Miss Polski 2023

Koronę najpiękniejszej w tegorocznym konkursie Miss Polski zdobyła Angelika Jurkowianiec. Przyznano także 4 tytuły wicemiss.

Julia Marcinkowska zdobyła tytuł Pierwszej Wicemiss

Dominika Staniaszek to Druga Wicemiss

Patrycja Jarocka to Trzecia Wicemiss

Martyna Rurańska to Czwarta Wicemiss

Miss widzów Polsatu została z kolei Agnieszka Brewka.

Angelika Jurkowianiec - kim jest Miss Polski 2023?

Angelika Jurkowianiec ma 26 lat i pochodzi z Namysłowa. Obenie studiuje analitykę medyczną w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, jednocześnie pracując jako asystentka w klinice stomatologicznej. Jednak swojej przyszłości nie wiąże z wyuczonym zawodem. Chciałaby zająć się marketingiem w branży modowej, która zna już bardzo dobrze - od 16 roku życia zdobywa doświadczenie pracując jako modelka, prezentując się na wybiegach w całej Europie.

Zobacz galerie zdjęć z gali finałowej Miss Polski 2023

