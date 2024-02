Wyniki oglądalności. TVP2 przed TVN24. TV Republika mocno w dół

Bosacka była wściekła, gdy zobaczyła, co wyprawia Anna Guzik! Pozwała ją do sądu i ośmieszyła się

Najchętniej oglądane programy. TVP2 w czołówce, dzięki serialom

Badanie obejmowało okres od 12 do 18 lutego 2024 roku. W tym czasie największa widownię zgromadziła publiczna Dwójka. TVP2 awans na pierwsze miejsce z trzeciego zapewniły bitowe seriale. Poniedziałkowe "M jak miłość" obejrzało w tym czasie 2,94 mln osób. To najlepszy wynik tygodnia. Świetną oglądalność zapewnił sobie również środowy odcinek "Na dobre i na złe", który zgromadził przed telewizorami 2,19 mln widzów. Pomiędzy serialami na podium ustawiły się Fakty, które we wtorek 13 lutego, obejrzało 2,57 mln osób. Na wysoką pozycję Dwójki wpływ miała również widownia "Barw szczęścia" i "Na sygnale" oraz finałowy odcinek "The Voice Senior". W TOP 20 znalazło się również "Koło fortuny".

Oglądalność programów informacyjnych. "Fakty" przed "Teleexpressem" i "19.30"

Ciekawie wyglądała również sytuacja w poszczególnych kategoriach formatów. Wśród programów informacyjnych dominują "Fakty", drugą pozycję zajął "Teleexpress", a trzecią "19.30", kolejne były "Wydarzenia". Wśród programów informacyjnych zaskakujący spadek zanotowała Telewizja Republika, plasując się na 7. pozycji.

Zobacz galerię: Tomasz Sygut wprowadza zmiany w TVP