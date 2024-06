Young Leosia zaliczyła groźby wypadek

Najpierw szerokim echem odbiła się sprawa z wrocławskich Juwenaliów. Podczas występu, bluzka Young Leosi dosłownie pękła, przez co sporo osób mogło dojrzeć biust wokalistki.

- Na wczorajszym koncercie otworzyło się więcej niż niejedno serce. Sezon letni rozpoczęty kochani, haha - skomentowała Young Leosia.

Podczas ostatniego koncertu chwila nieuwagi mogła kosztować ją zdecydowanie więcej. Stała ona z chórzystami na takim jakby podeście. Przy podskakiwaniu do utworu, zrobiła jeden krok i spadła. Pomógł jej jeden z chórzystów/tancerzy.

Young Leosia prywatnie. Jak mieszka różowowłosa piosenkarka? W jej życiu ważną rolę grają podróże

Young Leosia o swoim stanie zdrowia po wypadku na koncercie

Choć od razu po upadku, Young Leosia zapewniła, że nic jej nie jest, dostała ona mnóstwo prywatnych wiadomości od fanów.

- Dla takich wiadomości jak ta warto nawet czasami spaść ze sceny. Wasza dobra zabawa na naszych koncertach to dla mnie priorytet. Cokolwiek się nie wydarzy, zawsze z tego jakoś wychodzimy czy to przypał z fitem, wyłączony prąd czy upadek z głośnika. [...] Takie małe wpadki na pewno nas nie pokonają. Show Must Go On - napisała na swoim Instagramie Young Leosia.

