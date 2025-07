Dan Reynolds przyszedł na świat 14 lipca 1987 roku w Las Vegas, jako jedno z dziewięciorga dzieci w konserwatywnej, mormońskiej rodzinie. Od najmłodszych lat jego życie podporządkowane było rygorystycznym zasadom Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Cotygodniowe msze, religijne spotkania i duchowa dyscyplina. Dla niego to była codzienność. Mimo że poczucie wspólnoty dawało mu bezpieczeństwo, w głębi serca coraz bardziej czuł, że nie pasuje do narzuconych mu ram.

W wywiadzie dla magazynu Rolling Stone artysta wspominał, że mormonizm był wszechobecny. Już jako nastolatek miał mieszane uczucia względem wiary. Fascynowała go duchowość, ale nie zgadzał się z surowością niektórych przekazów. Pisał o tym w swoich pierwszych tekstach piosenek, często używając metafor, które miały ukryć ich prawdziwe znaczenie. Jak sam przyznaje, robił to z obawy przed zawiedzeniem rodziców.

Przełom nastąpił, gdy jako 18-latek przyznał się przed biskupem, że miał intymną relację ze swoją dziewczyną. Chociaż dopiero miał rozpocząć naukę na prestiżowej uczelni mormońskiej BYU, decyzją władz duchownych został z niej usunięty jeszcze przed pierwszym semestrem.

Choć później powrócił na BYU i nawet odbył dwuletnią misję w Nebrasce, jego relacja z religią nigdy nie wróciła do wcześniejszej formy. W końcu porzucił studia, by w pełni poświęcić się muzyce.

Jego twórczość, w tym utwory takie jak "Demons" czy "Believer", pełna jest odniesień do duchowych rozterek, walki z depresją i prób pogodzenia własnej tożsamości z oczekiwaniami społecznymi. Reynolds zaczął też działać aktywnie społecznie. W 2017 roku założył fundację LoveLoud, wspierającą młodzież LGBTQ w religijnych społecznościach.

Imagine Dragons to amerykański zespół muzyczny założony w 2008 roku w Las Vegas. Grupę stworzyli Dan Reynolds i Wayne Sermon, a w skład weszli także Ben McKee oraz para Tolmanów. Początkowo nagrywali EP-ki, a przełom nastąpił w 2012 r. wraz z premierą albumu Night Visions, z którego pochodzą hity "It’s Time" i "Radioactive". Zespół zdobył międzynarodową sławę, a ich styl przeszedł od alternatywnego rocka do popu z elektronicznymi wpływami.

