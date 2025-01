Zagrała w wielu polskich hitach. Do aktorstwa dorabia jako... sprzątaczka

Wiktoria Wolańska założyła firmę sprzątającą

Urodzona w 1993 roku Wiktoria Wolańska miała 26 lat, gdy otrzymała rolę w filmie "Legiony". Określane jako megaprodukcja dzieło Dariusza Gajewskiego, miało otworzyć jej drzwi do kariery. Na planie pracowała z wieloma znakomitymi polskimi aktorami i twórcami. Dla filmu ścięła włosy i zakończyła współpracę z Teatrem Narodowym.

Chociaż zachwycała na ekranie, to nikt nie mógł przewidzieć, że wkrótce branża filmowa stanie w miejscu. Pandemia sprawiła, że wiele osób niemal z dnia na dzień zostało bez pracy. Na własnej skórze przekonała się o tym, również Weronika Wolańska. Do tego aktorka została matką. "Raz pod wozem, raz pod wozem" - powiedziała gorzko o realiach zawodu aktora.

Rok temu podjęła przełomową decyzję i założyła własną firmę. Zajmuje się ona... ekologicznym sprzątaniem. Na ten pomysł wpadła po tym, jak znajoma poprosiła ją o pomoc w posprzątaniu mieszkania po zmarłej mamie. Zajęło im to kilka dni. O swoim doświadczeniu opowiedziała w programie "Halo, tu Polsat". "Czy to jest nadużycie, jak powiem, że jesteś najlepszą aktorką wśród sprzątaczek i najlepszą sprzątaczką wśród aktorek" - powiedział na początku rozmowy Maciej Kurzajewski.

Nadal jestem aktorką i to aktywną zawodowo, natomiast w zeszłym roku wpadłam na taki pomysł. Był kierowany impulsem, potrzebą zarobienia pieniędzy i przejęcia kontroli nad przebiegiem kariery. To było takie orzeźwiające doświadczenie - odpowiedziała Wiktoria.

Zobacz również: Jako mała dziewczynka była prawdziwą gwiazdą. Po latach zmieniła zawód

Wiktoria Wolańska: "Słuchajcie, rozkosznie być sprzątaczką"

Początkowo myślała, że będzie to jedynie chwilowe doświadczenie. Jednak gdy jej mama przeprowadziła się do Warszawy, postanowiły założyć razem firmę sprzątającą Czysto.tu. To właśnie mama nauczyła Wolańską ekologicznego podejścia do sprzątania.

Moja mama we wrześniu się przeprowadziła do Warszawy i zaczęłam ją zachęcać, żeby znalazła pracę. Mama zaś stwierdziła. "Ja to bym najchętniej coś robiła z naszymi czyścikami". No i tak jakoś płynnie wpadłyśmy na to, by otworzyć ekologiczną firmę sprzątającą - wspomina aktorka.

Z czasem do duetu matka-córka dołączył brat Wiktorii. Mało kto z ich klientów wie, że są rodzinną firmą, a w ich gronie znajduje się aktorka. Dzisiaj Wiktoria zajmuje się głównie marketingową stroną ich działalności. Swojej decyzji nie żałuje. Cieszy się, że zyskała większą niezależność oraz stabilizację. Nigdy nie zależało jej na tym, by być "dziewczyną ze ścianki". O swojej działalności aktorka chętnie pisze też na Instagramie. "Słuchajcie, rozkosznie być sprzątaczką, wierzcie mi, albo nie" - napisała niedawno.

Wiktoria Wolańska nie przestaje rozwijać się aktorstwo, ale nie polega już tylko na tym zawodzie. Na początku kariery związana była z serialem "Na Wspólnej". Później można ją było oglądać m.in. w "M jak miłość", "Przyjaciółkach", "Koronie królów" czy "Rodzinie na Maxa". Pracuje również jako aktorka dubbingowa.

Zobacz również: Laura Breszka zmienia zawód? W mediach społecznościowych można zobaczyć, jak aktorka sprząta stoliki w restauracji!

Sensacyjne doniesienia z Polsatu! Wielu ludzi traci fuchy. Rewolucja w "Halo, tu Polsat"! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.