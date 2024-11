Zakościelny dogłębnie poruszony. Ktoś zaczepił jego mamę w sklepie. Pani Lucyna była w szoku

W piątek, 22 listopada, Maciej Zakościelny gościł w programie "Halo! Tu Polsat", gdzie opowiadał między innymi o swoich doświadczeniach związanych z udziałem w 15. edycji "Tańca z Gwiazdami". Aktor dotarł do samego finału, po drodze dając piękny popis swoich umiejętności i wzruszając niejednokrotnie, niejednego widza. Ostatecznie zajął trzecie miejsce, razem ze swoją taneczną partnerką Sarą Janicką. Druga pozycja przypadła Julii Żugaj i Wojtkowi Kucinie, a zwycięstwo zgarnęła Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. Ale sam udział w show, jak mówił Zakościelny, dużo mu dał. - Spotykamy się wraz z Sarą z takim niezwykłym odbiorem. To, co się działo na widowni, to, jakie owacje - ale to takie niezwykłe owacje - dostaliśmy po naszym freestyl’eu, to, jak ludzie do nas piszą, wysyłają zdjęcia, jak płaczą - wyliczał, wyraźnie poruszony. Podziw prowadzących programu, w tym Macieja Kurzajewskiego, był tym większy, że to było pierwsze tak mocno profesjonalne doświadczenie z tańcem. Opowiadał o trudach opanowywania wymagającej choreografii, o pokazywaniu emocji i przełamywaniu własnych barier.

- Wiedziałem, że to jest ten moment i nie będzie innego. Mam 44 lat i poczułem, że przez 23 lata byłem na planach filmowych, byłem w teatrze i poczułem, że ten świat już znam, ale nie znam tego tanecznego i bardzo się cieszę, jestem zachwycony tym, co przeżyłem - mówił Maciej Zakościelny, zachwalając udział w programie "Taniec z Gwiazdami".

Opowiedział też o tym, co przy okazji uczestniczenia w show spotkało... jego mamę. Pani Lucyna nagle została zaczepiona przez kogoś obcego w sklepie. Usłyszała wtedy coś zaskakującego.

Pani Lucyna, mama Macieja Zakościelnego, zaczepiona w sklepie. "To było takie piękne"

Maciej Zakościelny spotkał się z ogromnie pozytywnym odzewem po swoim udziale w programie "Taniec z Gwiazdami". Ludzie mu gratulowali, prosili o zdjęcia i autografy, zaczepiali i zasypywali miłymi słowami. Aktor skorzystał z okazji, by na antenie Polsatu wszystkim tym ludziom podziękować. Przy okazji opowiedział anegdotkę o swojej mamie. Okazuje się, że gdy pani Lucyna wybrała się na zakupy do lokalnego sklepu, zaczęli zaczepiać ją obcy ludzie.

- Pani Lucyno! To było takie piękne, myśmy wszyscy płakali - takie słowa miały paść do mamy Maciej Zakościelnego. Kobieta była w szoku, ale to było bardzo miłe doświadczenie.

Okazuje się, że cała rodzinna miejscowość kibicowała aktorowi w jego tanecznych zmaganiach. Wszyscy są z niego dumni. Sam Maciej Zakościelny zapowiada, że to jeszcze nie jest jego ostatnie słowo. Trzymamy kciuki!

