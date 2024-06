Żałoba w świecie show-biznesu! Nie żyje 37-letni polski gwiazdor. "Ciągle płaczę"

Adam Kozieł nie żyje. Kim był 37-letni gwiazdor? Model, tancerz, fryzjer

Nie żyje Adam Kozieł, 37-letni polski gwiazdor, który zajmował się modelingiem i fryzjerstwem. Zmarły celebryta była także zdolnym tancerzem. Wiadomość o jego śmierci przekazał magazyn "Replika" na Instagramie. - Dotarła do nas tragiczna wiadomość. Zmarł Adam Kozieł – model, tancerz i fryzjer, a także bohater naszego wywiadu - czytamy w smutnym wpisie. Młody gwiazdor był osobą LGBT i tego nie ukrywał. Od lat był w związku z Pawłem Markiewiczem, z którym prowadził salon fryzjerski. W 2022 roku Adam Kozieł pozował do kalendarza "Repliki". - W naszym wywiadzie Adam opowiedział o swojej krętej drodze do zaakceptowania homoseksualności, o coming outach, o swojej pasji do fryzjerstwa i pasji do tańca (Adam nieraz był tancerzem w warszawskim klubie Metropolis czy łódzkim Narranganset), o tym, jak na łódzkiej ulicy zaczęła się jego przygoda z modelingiem, a także o miłości, którą spotkał - napisali dziennikarze magazynu.

Pogrzeb Adama Kozieła. Jego partner ciągle płacze

Zmarły 37-letni gwiazdor wraz z ukochanym prowadził także duże gospodarstwo pod Łodzią. Panowie hodowali ponad 100 zwierząt! Paweł Markiewicz po śmierci partnera jest załamany. - Na razie nie mam sił na rozmowę o Adamie. Ciągle płaczę. Z rodziną Adama dopinam teraz szczegóły pogrzebu, który odbędzie się w sobotę o godz. 14 w kościele parafialnym w Restarzewie. Odszedł wspaniały człowiek. Zawsze będę go miał w sercu. Mogę tylko prosić, byście pomodlili się za Adama, zapalili za niego świeczkę - powiedział "Replice". Informacje o pogrzebie Adama Kozieła pojawiły się też w specjalnym nekrologu opublikowanym na profilu jego studia fryzjerskiego na Facebooku. W środę, 19 czerwca, w kaplicy w Widawie odmówiony został w intencji zmarłego różaniec.

