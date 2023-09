Żałoba w TVN 24! Niespodziewanie zmarł ceniony pracownik. Żegnają go wielkie gwiazdy stacji

Przemysław Janowski, wydawca programów TVN 24 nie żyje. Taką informację podała na swojej stronie internetowej stacja. Przez laty przygotowywał najważniejsze programy informacyjne. Dziennikarz i wydawca w TVN przepracował niemal 20 lat. Na początku był redaktorem, później wydawał programy poranne oraz "Dzień na żywo". Odpowiedzialny był również za całodzienną relację z finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na antenie TVN24. Kolegę żegnają największe gwiazdy stacji.

Nie żyje Przemysław Janowski. Tak zapamiętali go koledzy

Dla wielu jego przyjaciół i kolegów z pracy jego odejście to szok. Dziennikarz odszedł niespodziewanie. Był wpisany w grafik i miał wydawać czwartkowy program "Wstajesz i wiesz". Los niestety zdecydował inaczej. Cenionego wydawce pożegnała między innymi: Marta Kuligowska, Agata Wolna czy Joanna Kryńska. Pożegnał go również redaktor naczelny TVN 24, Michał Samul.

- Był stworzony do tej pracy. Udowodnił to od pierwszych chwil w TVN24, umiał pisać i lubił pisać, potrafił myśleć obrazem i wybierał najlepsze historie do opowiadania widzom. Już jako nocny redaktor potrafił zorganizować pracę sobie i innym. Naturalnym było to, że został wydawcą - w reżyserce, w studio czy wreszcie na ulubionym poranku sprawiał, że wszyscy czuli się zaopiekowani, potrafił podejmować dobre decyzje niezależnie od presji czasu i wydarzeń. - czytamy na stronie.

Kolegę z pracy pożegnała również prowadząca TVN 24, Joanna Kryńska

- Próbowałam policzyć nasze wspólne dyżury, nasze poranki w pracy. Kilkanaście lat. Miliony wspomnień. Setki uśmiechów, rozmowy o wszystkim. Ostatnia o lego, przecież to jedna z Twoich pasji. Zrobię tak jak mówiłeś Przemo. Dziękuję - czytamy.

- Nie mogę się doliczyć, ile lat wspólnie spędziliśmy na porankach, moje dzieci kojarzą Cię z telefonów po kolegium o 16:00, gdy ustalaliśmy, co w programie. Zawsze było "Mamo Przemo dzwoni", bo tak jesteś zapisany. Najczęściej rozmawialiśmy o muzyce, dzieciach i bieganiu. I o tym, że do porannego wstawania nie można się przyzwyczaić - tak wspomina kolegę z kolei Marta Kuligowska

