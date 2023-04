Robert Lewandowski i Anna Lewandowska to ikoniczna para, którą w Polsce zna chyba każdy. Poza zachwytami nad karierą sportową Roberta, wiele osób podziwia także działalność jego żony Anny. Śmiało można powiedzieć, że oboje w pewnym sensie stali się także częścią polskiego show biznesu. Można zobaczyć ich na ściankach i w kolorowych magazynach. Gorąca para jest na ustach wszystkich od co najmniej kilku lat. Ludzi interesuje nie tylko ich życie zawodowe, ale i prywatne. Teraz na jaw wyszło, z kim Anna Lewandowska związała się, zanim poznała Roberta Lewandowskiego. Zamurowało nas, gdy poznaliśmy prawdę o jej eks partnerze. Przystojny Artur może wzbudzić zachwyt, co do tego nie ma żadnych wątpliwości! Czemu Ania i Artur się rozstali? Jak się poznali? Fani są ciekawi! Anna udzieliła rąbka tajemnicy w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

Zamurowało nas, gdy poznaliśmy prawdę o ekspartnerze Lewandowskiej. Przystojny Artur może wzbudzić zachwyt

Anna Lewandowska w podcaście "WojewódzkiKędzierski" postanowiła powiedzieć co nieco o swoim byłym partnerze. Została o to zapytana przez prowadzących i ku zaskoczeni fanów - odpowiedziała! Mogłoby się bowiem wydawać, że nie będzie chciała wchodzić w szczegóły. Tymczasem żona Roberta Lewandowskiego powiedziała szczerze o swojej miłosnej przeszłości.

- Artur - powiedziała Anna Lewandowska. Jak dodawała, to był jeden, całkiem poważnym związek, który miała przed Robertem. Spotykała się z tym przystojniakiem jeszcze za czasów szkolnych, gdy chodziła do liceum. Jak to się stało, że zostali razem? I dlaczego się rozstali? Wojewódzki próbował drążyć temat. - To było bardzo dawno temu. Nie pamiętam takich szczegółów, żeby tutaj dobrze odpowiedzieć. (...) Milanówek, Podkowa Leśna - ucięła krótko.

Lewandowska dodała też, że dziś nie ma kontaktu z Arturem. Ale to, co wyznała potem, totalnie nas zaskoczyło! Okazuje się, że Anna spotkała ekspartnera kilka lat temu. Wówczas okazało się, że pracował na planie zdjęciowym, na którym ona również się pojawiła. "Ale nie mamy kontaktu", podkreśliła. Myślicie, że Robert będzie zły, że Ania opowiada publicznie o swoich ekspartnerach? Zagłosujcie w sondzie.

Zobacz również galerię zdjęć: Małgorzata Rozenek i mama Roberta Lewandowskiego brylują na gali tygodnika "Piłka Nożna"

Sonda Myślisz, że Robert Lewandowski będzie zły, że Ania Lewandowska opowiada o swoich ekspartnerach publicznie? To nigdy nie jest przyjemne dla drugiej połówki Raczej nie, nie ma w tym nic złego Trudno powiedzieć