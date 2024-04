Zapłakana Natasza Urbańska niemal opuściła studio. Kammel i Baron ratowali sytuację

aszu 12:24 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Etap Bitew to jedna z najbardziej emocjonujących części programu "The Voice Kids". Szczególnie trudny jest on dla trenerów, bo samodzielnie muszą oni zadecydować, kogo ze swojej drużyny zabrać do strefy Sing off, a potem do finału. W sobotę, 20 kwietnia wieczorem, emocje sięgały zenitu. Natasza Urbańska nie była w stanie powstrzymać łez, walczyła z ogromnymi emocjami. W pewnym momencie chciała nawet opuścić studio, by za kulisami dojść do siebie.