Edyta Górniak ma na swoim koncie kilka nieudanych związków z mężczyznami. Ostatni mocno odchorowała. Jak wyznała w rozmowie z „Super Expressem”, jej partner zdradził ją i doczekał się dziecka z inną kobietą.

- Kilku mężczyzn zdradziło mnie finansowo, kilku emocjonalnie. Ale nie wszyscy. Czasem były to po prostu znaczące różnice charakterów. Po ostatnim, 8-miesięcznym związku facet, który jak lew walczył o moje zaufanie, tłumaczył mi potem swoją zdradę, uwaga, tęsknotą za mną i smutkiem, że mnie nie było. Inaczej mówiąc, gdybym nie wyjeżdżała do pracy i zawsze trzymała go za rękę, to byłby spokojny i mnie nie zdradził. Dodam że mówił to ponad 40-letni facet... - wyznała jesienią w rozmowie z "Super Expressem".

PRZECZYTAJ CAŁY WYWIAD: Edyta Górniak ujawnia swój tajny związek. Zdradził ją i ma dziecko z inną. To przez niego tak cierpiała. TYLKO U NAS

Edyta Górniak chce być singielką

- Jestem pełnią wszystkiego, o czym zawsze myślałam, że można utworzyć tylko we wsparciu i obecności faceta – powiedziała nam Górniak.

I zdania nie zmienia, czemu dowodzi jej najnowszy wpis.

„Szczęśliwa, zdrowa, wdzięczna i spełniona. I pomyśleć, że wystarczyło usunąć ze swojego życia toksycznych, narcystycznych facetów. Z serca polecam” – napisała Edyta pod zdjęciem ze swojego wyjazdu do Azji.

Edyta Górniak o seksie

Wokalistkę wyprowadziło jednak z równowagi pytanie jednego z internautów, który zapytał, jak wobec tego radzi sobie z seksem. Odpowiedziała tak, że poszło mu w pięty.

"Ty akurat nigdy się nie dowiesz. Zostawiam to twojej wyobraźni. Co za płaska głowa zadaje takie pytania. Kobiecie, której nie zna. Jakiejkolwiek kobiecie i kiedykolwiek. Ogarnij się, chłopaku. Gdzie twój takt i klasa? Serio" – odpisała na niedyskretny komentarz, a jej wpis poparły dziesiątki kobiet.

Zgadzacie się z Górniak? Zagłosujcie w naszej sondzie pod tekstem.

Edyta Górniak doświadczyła bolesnej zdrady. Szczere wyznanie o miłości Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.