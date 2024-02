Zaskakujące słowa Maty. Raper wyznał, że cierpi na poważne zaburzenie

Mata zdobył się na osobiste wyznanie: "Sam jestem tego typu osobą"

Mata ostatnio miał okazję udzielić wyjątkowego wywiadu. Wszystko za sprawą nowego programu telewizyjnego "Autentyczni", gdzie osoby w spektrum autyzmu przeprowadzają rozmowy ze znanymi osobami. Jak się okazało, samemu raperowi również towarzyszy ta dolegliwość.

"Miałem do czynienia, przyjaźnię się z paroma tego typu osobami, sam też jestem tego typu osobą (...) Po pierwsze, dlatego, że bardzo mi się podobał odcinek z panem Makłowiczem. A po drugie, dlatego, że dawno nie dawałem żadnych wywiadów i uznałem, że taka niecodzienna formuła będzie ciekawsza" - wytłumaczył raper swoją decyzję o wzięciu udziału w programie.

Jak dodał Matczak, autyzm jest ważną częścią jego osobowości i znacząco wpływa na jego karierę zawodową. Dzięki byciu w spektrum autyzmu może przeżywać i tworzyć na własny sposób.

"Powiedziałbym, że jest takim systemem oprogramowania, który wgrany jest w różne głowy, w tym moją. Dla mnie to jest taki mój iOS po prostu, mój Android, co kto woli. To jest coś, co pozwala mi tworzyć, przeżywać świat na swój sposób i wydaje mi się, że to taka moja supermoc" - wyjaśnił.Matę w programie "Autentyczni" będzie można zobaczyć 25 lutego o godzinie 20:00 na TVN.

Autyzm. Czym jest i jakie są objawy?

Jednym z coraz częściej stwierdzanych problemów u dzieci i młodzieży jest autyzm, czyli zaburzenie neurorozwojowe.

Zaburzenie to cechuje się nieprawidłowościami w komunikacji, interakcjach z innymi oraz w zachowaniu i zabawie. Jeśli chodzi o dorosłych, napotykają oni trudności w interakcjach społecznych, przejawiające się m.in. brakiem swobody w rozmowach czy nienaturalnym sposobem mówienia i gestykulacji. Autyzmowi może też towarzyszyć brak empatii, a także nadmierna otwartość i szczerość w wypowiedziach.

Wciąż jednak w pełni nie wiadomo, skąd bierze się autyzm. Hipotezy koncentrują się wokół nieprawidłowego rozwoju lub wczesnego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, spowodowanego przez uwarunkowania genetyczne i środowiskowe. Wiadomo jednak, że błędy wychowawcze czy zaniedbania rodziców absolutnie nie mają nic wspólnego z dolegliwością.