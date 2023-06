Zbigniew Hołdys ma drugiego syna! Wzruszająca historia, zachował się jak facet

Praktykuję i praktykowałem metodę znaną mi z innych domów. Synowie byli ze mną po imieniu i nie miałem nic przeciwko temu, żeby Tytus i Dawid mówili do mnie Zbyszek. I przez pierwsze kilka lat Dawid mówił do mnie po imieniu. Pewnego dnia szliśmy na stadion Skry na zawody lekkoatletyczne i on mnie zapytał, czy może mówić do mnie tato. To było ogromne wyróżnienie. I wielka odpowiedzialność. Słowo "ojczym", które jest w jakimś sensie trefne, pojawiało się, kiedy były jakieś sprawy formalne, np. na wywiadówkach. To pytanie było dla mnie wielkim zaszczytem - zaznaczył legendarny kompozytor i wokalista.