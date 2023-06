Osłupieliśmy, gdy córka pokazała zdjęcie Grzegorza Markowskiego! Płaczemy, czytając te słowa

Patrycja Markowska ujawnia, jak ludzie reagują na jej ojca

Grzegorz Markowski w 2019 roku niespodziewanie ogłosił, że rozstaje się z grupą Perfect, w której po odejściu Zbigniewa Hołdysa był najważniejszą i najbardziej rozpoznawalną twarzą. Później pojawiały się niepokojące informacje o stanie zdrowia legendarnego rockmana. W tym roku Patrycja Markowska zdradziła w rozmowie z portalem Pomponik.pl, że jej ojciec miał "spadek sił witalnych". - W tym roku kończy 70 lat, to jest taki wiek słuszny. On to jest rockandrollowiec, nie skarży się, jest dzielny. Świetnie brzmi, jak wychodzi na scenę, to widzę reakcję ludzi. Graliśmy we Wrocławiu, w Radiu Wrocław, i przysięgam, cztery osoby w pierwszym rzędzie płakały, jak go widziały, naprawdę! Miały łzy wzruszenia, stąd też moja odwaga, żeby go czasami gdzieś wyciągać - dodała córka Grzegorza Markowskiego.

Grzegorz Markowski wzruszony na występach z córką

Z kolei w niedawnej rozmowie z Plejadą Patrycja Markowska zdradziła, że coraz trudniej namówić byłego wokalistę zespołu Perfect do wspólnego śpiewania. - Bardzo trudno wyczuć moment, do którego mogę go namawiać, natomiast każde nasze wyjście na scenę jest niewyobrażalnym przypływem energii, takim świętem i wzruszeniem - wyznała. Wzruszać się też ma san Grzegorz Markowski. - Kiedy śpiewamy piosenkę "Niewiele ci mogę dać", której nie chciałam z nim śpiewać, w ogóle nie ruszałam utworów Perfectu, ale kiedyś zaśpiewaliśmy ją po raz pierwszy... to jest jakaś taka aura najwyższego kosmosu. Zawsze będę za to bardzo wdzięczna. To już się zdarza bardzo sporadycznie i nie wiem, na ile go jeszcze ciągnąć za rękę - przyznała piosenkarka.

Grzegorz Markowski na zdjęciu z małą córeczką. "Jak Patrick Swayze"

Teraz córce Grzegorza Markowskiego zebrało się na wspominki i odkopała swoje zdjęcie zdjęcie z czasów dzieciństwa. Małej Patrycji towarzyszy dumny tata, dla którego córeczka zawsze była oczkiem w głowie. Osłupieliśmy na widok tej fotki! - Spóźnione na dzień dziecka. Tata #dziendziecka #okularnica - napisała Patrycja Markowska. Te słowa w połączeniu ze zdjęciem sprawiają, że nie sposób się nie popłakać ze wzruszenia. Zachwyceni są fani i córki, i ojca. "Cudowne zdjęcie, a tata wygląda tu jak Patrick Swayze!", "Cudownie", "Tata zawsze kocha, nawet, jak czasami zawodzi, Kocha nad życie", "Ta niepowtarzalna wasza więź która reprezentujecie do dziś" - komentowali wzruszeni użytkownicy Instagrama.

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniał się Grzegorz Markowski. Pod galerią znajduje się fotka małej Patrycji Markowskiej z tatą