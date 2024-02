Zdębieliśmy, gdy to usłyszeliśmy! Rafał Brzozowski wypalił z tym na wizji!

Gwiazdor „Sami swoi. Początek” wyznał prawdę. Niebywałe, jak zwracają się do siebie aktorzy

Wyniki oglądalności finału "The Voice Senior" nie pozostawiają złudzeń! Deklasacja!

Rafał Brzozowski od lat pracuje w TVP. Był jedną z gwiazd stacji. Ostatnio pojawiają się jednak doniesienia, że nie może być pewny swojej przyszłości na Woronicza. Praca w telewizji publicznej przyniosła mu także możliwość reprezentowania Polski na Eurowizji. Natomiast ostatnio współprowadził "The Voice Senior" z Martą Manowską. Jego przyszłość nie jest jednak pewna. A jego ostatnie słowa, które wypowiedział na wizji, ponownie podgrzewają atmosferę do czerwoności! Zobaczcie, co powiedział!

Rafał Brzozowski powiedział to na wizji! Przecieramy oczy ze zdumienia!

Ostatnio poprowadził finałowy odcinek „The Voice Senior”. W pewnym momencie pokusił się o wypowiedzenie kilku słów. Mogą one sugerować jakoby, jego przyszłość w TVP była już policzona.

- Są takie chwile, które warto zapamiętać. Dziś jest sobota 17 lutego, proszę tę datę zanotować w swoich kalendarzach jako dzień najlepszych wspomnień – powiedział w programie na żywo.

"Fakt" sugeruje, że słowa piosenkarza mogą być prorocze. Wszelkie doniesienia sugerują bowiem, że Rafał Brzozowski pożegna się z pracą w TVP. Jakiś czas temu również portal "Świat Gwiazd", powołując się na swojego informatora, który mówił, że "Rafał za bardzo kojarzy się z poprzednią ekipą".

Zobacz poniższą galerię: The Voice Senior z fantastycznymi wynikami oglądalności