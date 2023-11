Danuta Martyniuk, żona Zenona Martyniuka i mama Daniela Martyniuka, z czasem sama stała się celebrytką. Nie stroni od mediów, udziela wywiadów, pokazuje się na licznych zdjęciach. I choć głównie jest kojarzona za sprawą słynnego męża oraz kontrowersyjnych wybryków syna, to coraz częściej pracuje na własny wizerunek. Warto podkreślić, że Danuta jest żoną Zenka od wielu, wielu lat, jeszcze zanim zyskał ogromną sławę. Wspierała go i kibicowała nawet w najgorszych chwilach. Ich małżeństwo przetrwało ponad 35 lat, co jest nie lada wyczynem, jak na realia związków w polskim (i światowym) show-biznesie. Ludzi ciekawi, jak Danuta Martyniuk wyglądała przed laty i co od tamtej pory się zmieniło. Mając to na uwadze, odnaleźliśmy zdjęcia z różnych okresów i ujawniamy, jak się sprawy w tym temacie mają. Zdębieliśmy, widząc jaką przemianę przeszła Danuta Martyniuk. Tak wygląda w wieku 56 lat, szczęki opadają. To trzeba po prostu zobaczyć na własne oczy.

