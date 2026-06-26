Zdrada i chaos zamiast idealnego życia. Nowa rola Magdaleny Popławskiej, która podbije polskie kina. Zobacz zwiastun

Myślisz, że w końcu udało ci się ułożyć wszystkie życiowe sprawy? Główna postać w najnowszej komedii „Jak żyć, żeby nie zwariować” doskonale zdaje sobie sprawę, że to zazwyczaj tylko pozory. Anka to daleka od ideału pani domu, która każdego dnia mierzy się z prozą życia, próbując pogodzić rodzinne obowiązki z realizacją własnych pragnień. Niestety, sprawy rzadko toczą się po jej myśli. Mamy dla was zwiastun filmu, który przedpremierowo zobaczycie na SE.pl.

O czym opowiada komedia "Jak żyć, żeby nie zwariować"?

Z pozoru Anka ma wszystko. Świetne mieszkanie, dobra praca, dwoje wspaniałych dzieci i kochający mąż. Co mogłoby pójść nie po jej myśli? Szybko się okazuje, że właściwie wszystko. Gdy bohaterka wierzy, że problemy same się rozwiążą, spada na nią lawina nieszczęść: traci pracę, odkrywa zdradę męża, tonie w długach i musi radzić sobie z dorastającymi dziećmi. Jej codzienność to pasmo nieustannych kryzysów.

Anka musi podjąć decyzję: czy poddać się i załamać, czy w końcu zacząć żyć na 100 procent. Wybiera to drugie i decyduje się na życie bez kompromisów. Być może to nagłe nawarstwienie problemów to dla niej nowa szansa. Po latach ciągłego dogadzania innym, zaczyna zastanawiać się nad własnymi pragnieniami i potrzebami.

Magdalena Popławska o nowej roli

Główną bohaterkę gra Magdalena Popławska, która świetnie czuje rozterki swojej postaci. Aktorka podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat uniwersalnego przesłania filmu, które z pewnością trafi do wielu Polek.

To film o życiu chyba każdej matki. O tym, jak nie zwariować w rzeczywistości pełnej obowiązków i oczekiwań. O próbie pogodzenia wielu ról jednocześnie - matki, żony, partnerki i kobiety spełniającej się zawodowo. A także o tym, że kiedy życie nas przewraca, trzeba znaleźć w sobie siłę, żeby wstać i walczyć dalej.

Tomasz Konecki powraca z nową obsadą komediową

Reżyserem obrazu jest Tomasz Konecki, znany z takich przebojów jak „Testosteron”, „Lejdis” i „Ciało”. To zapowiedź znakomitej rozrywki i świetnych dialogów. U boku Magdaleny Popławskiej zobaczymy plejadę gwiazd polskiego kina. W filmie zagrają m.in. Piotr Rogucki, Kamil Szeptycki, Piotr Trojan, Dorota Kolak oraz Krzysztof Stelmaszyk.

Premiera filmu zaplanowana jest na 23 października.

„Jak żyć, żeby nie zwariować” - premiera zwiastuna TYLKO U NAS