Sebastian Fabijański jest bardzo uduchowiony, ale nie ochrzcił syna. Wyznał powód

Sebastian Fabijański - aktor, ale i skandalista

Sebastian Fabijański urodził się w 1987 roku. To jeden z najbardziej wyrazistych i kontrowersyjnych polskich aktorów, znany z ról w filmach Patryka Vegi ("Pitbull", "Kobiety mafii") oraz obrazie "Legiony". Oprócz aktorstwa realizuje się jako raper i malarz, a głośnym echem odbił się też jego krótkotrwały, pełen porażek udział w walkach freak-fightowych dla federacji Fame MMA.

Jego karierę od lat mocno przyćmiewają jednak burzliwe dramy obyczajowe. Fabijański przez lata tworzył medialny związek z czołową influencerką modową Julią Kuczyńską, znaną jako Maffashion, z którą w 2020 roku powitał na świecie syna Bastiana Jana. Relacja rozpadła się w 2022 roku w atmosferze gigantycznego skandalu, gdy aktor uwikłał się w aferę z celebrytką Rafalalą. W głośnym wywiadzie przyznał się wtedy do zdradzania partnerki oraz zażywania narkotyków, po których "odcięło mu film". Obecnie stara się

Sebastian Fabijański szczerze o ojcostwie. Zdradził kulisy opieki nad synem

Czy Sebastian Fabijański ochrzcił syna? Taką decyzję podjął z Julią

Sebastian Fabijański nigdy nie ukrywał swojego głębokiego uduchowienia. Często opowiadał nawet o tym w różnych wywiadach, jak ważna jest dla niego wiara. W rozmowie z Party przyznał, czy ochrzcił swojego synka. Okazuje się, że postanowił to rozegrać całkowicie inaczej niż wielu wierzących rodziców.

- Taka okoliczność. Nie chciałem zmuszać nikogo do niczego. Tak się okazało i tak się zadziało. Natomiast jeżeli mój syn wybierze taką drogę, jaką ja staram się podążać, czyli chrześcijańską, ze zdrowym podejściem, nie radykalnym, to się ochrzci, a jak nie, to uszanuję to oczywiście - wyznał Fabijański.

Jak przyznaje, uczy go niektórych modlitw jak "Aniele Boże", podstawy "paciorka", czy robienie krzyża. Maluch robi to regularnie przed snem.

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