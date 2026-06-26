Sebastian Fabijański jest bardzo uduchowiony, ale nie ochrzcił syna. Wyznał powód

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-26 9:57

Sebastian Fabijański często mówi o swoim głębokim uduchowieniu. Jak opowiada - wiara często mu pomaga w różnych tematach. A jak to wygląda w kwestii jego ukochanego synka? W jednej z rozmów Fabijański postanowił wyjaśnić, jak podchodzi do wiary i chrztu małego chłopca. Rozsądnie?

Sebastian Fabijański - aktor, ale i skandalista 

Sebastian Fabijański urodził się w 1987 roku. To jeden z najbardziej wyrazistych i kontrowersyjnych polskich aktorów, znany z ról w filmach Patryka Vegi ("Pitbull", "Kobiety mafii") oraz obrazie "Legiony". Oprócz aktorstwa realizuje się jako raper i malarz, a głośnym echem odbił się też jego krótkotrwały, pełen porażek udział w walkach freak-fightowych dla federacji Fame MMA.

Jego karierę od lat mocno przyćmiewają jednak burzliwe dramy obyczajowe. Fabijański przez lata tworzył medialny związek z czołową influencerką modową Julią Kuczyńską, znaną jako Maffashion, z którą w 2020 roku powitał na świecie syna Bastiana Jana. Relacja rozpadła się w 2022 roku w atmosferze gigantycznego skandalu, gdy aktor uwikłał się w aferę z celebrytką Rafalalą. W głośnym wywiadzie przyznał się wtedy do zdradzania partnerki oraz zażywania narkotyków, po których "odcięło mu film". Obecnie stara się 

Sebastian Fabijański szczerze o ojcostwie. Zdradził kulisy opieki nad synem

Czy Sebastian Fabijański ochrzcił syna? Taką decyzję podjął z Julią 

Sebastian Fabijański nigdy nie ukrywał swojego głębokiego uduchowienia. Często opowiadał nawet o tym w różnych wywiadach, jak ważna jest dla niego wiara. W rozmowie z Party przyznał, czy ochrzcił swojego synka. Okazuje się, że postanowił to rozegrać całkowicie inaczej niż wielu wierzących rodziców. 

- Taka okoliczność. Nie chciałem zmuszać nikogo do niczego. Tak się okazało i tak się zadziało. Natomiast jeżeli mój syn wybierze taką drogę, jaką ja staram się podążać, czyli chrześcijańską, ze zdrowym podejściem, nie radykalnym, to się ochrzci, a jak nie, to uszanuję to oczywiście - wyznał Fabijański.

Jak przyznaje, uczy go niektórych modlitw jak "Aniele Boże", podstawy "paciorka", czy robienie krzyża. Maluch robi to regularnie przed snem. 

Sebastian Fabijański w satynowej koszuli i ciemnych spodniach, wykonujący gest otwartymi dłońmi z ekspresją na twarzy, na tle niebieskiego oświetlenia scenicznego podczas występu w programie Taniec z Gwiazdami. Więcej o jego życiu przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 22
Sonda
Jesteś wierzący?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SEBASTIAN FABIJAŃSKI
WIERZĄCE GWIAZDY