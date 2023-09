Już wszystko jasne. Rzeźniczak wyjawił, co stoi za tajemniczym nagraniem. Na dowód pokazał zdjęcia

Krzysztof Ibisz pokazał swoją siostrę! Do tej pory prawie nikt nie wiedział, jak wygląda Maria Ibisz

Zdzisław Zaczyk nie żyje. Osiem lat temu przeprowadził się z żoną do Skolimowa

Zdzisław Zaczyk nie żyje. Słynny śpiewak operetkowy zmarł w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Artysta do placówki przeprowadził się razem z żoną osiem lat temu. Nie była to łatwa decyzja - W momencie, w którym przyszło do pakowania się, serce mi zabiło. Mąż w pierwszej chwili powiedział: "Nie, ja się nigdzie nie wyprowadzam", ale kuzynka powiedziała: "Wszystko jest już załatwione, nie dacie sobie tutaj sami rady". Przeprowadziliśmy się - wspominała Agnieszka Zaczyk-Byrska w programie "Gwiazdy w Skolimowie". Smutną wiadomość o śmierci Zdzisława Zaczyka przekazał Związek Artystów Scen Polskich.

Kim był Zdzisław Zaczyk? Komunikat ZASP

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak wyjątkowym artystą był Zdzisław Zaczyk. - Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy, że dziś w nocy w Skolimowie, odszedł wspaniały tenor - Zdzisław Zaczyk, uczeń Ady Sari. Debiutował 16 lutego 1954 r. na scenie Operetki Warszawskiej, gdzie zagrał w pierwszej premierze, inaugurującej działalność nowej placówki. W "Domku trzech dziewcząt" Franciszka Schuberta w reż. Zbigniewa Sawana śpiewał partię kompozytora. Był Hubertem w "Cnotliwej Zuzannie" Jeana Gilberta, Edwinem w "Księżniczce Czardasza" Emmericha Kalmana, Księciem Gigi, a także Alfredem w "Zemście nietoperza" Johana Straussa. Orfeuszem w "Orfeuszu w piekle" Jakuba Offenbacha. I można by tak wymieniać bez końca... Był bardzo pogodnym, ciepłym i życzliwym człowiekiem, będzie nam Go bardzo brakowało... Żonie - naszej Koleżance - Agnieszce Byrskiej składamy ogromne wyrazy współczucia" - czytamy w komunikacie ZASP.

Wzruszający apel żony do żałobników. Piękny gest wdowy po Zdzisławie Zaczyku

Po śmierci tenora w portalu Wyborcza.pl pojawił się nekrolog od rodziny. Żona i córka artysty zwracają się ze specjalnym wzruszającym apelem do żałobników. "Msza święta żałobna odprawiona zostanie dnia 12 września 2023 roku o godzinie 12.00 w Kaplicy Domu Aktora w Skolimowie, po czym nastąpi odprowadzenie prochów Zmarłego do grobu rodzinnego na Cmentarzu Wolskim, ul. Wolska 138/140 w Warszawie. Wejście na Cmentarz godz. 14:30. O czym zawiadamiają Żona i Córka. Zamiast kwiatów prosimy o wpłatę na rzecz Domu Aktora" - czytamy w komunikacie. Cóż za piękny gest wdowy po Zdzisławie Zaczyku!