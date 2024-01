Zenek ma nową żonę? Media obiegły zdjęcia muzyka z pewną kobietą!

Poznaliśmy uczestników "Love Never Lies". Co czeka na widzów w drugim sezonie? Zdrady, tajemnice i brak zaufania!

Ostatnio media szeroko rozpisywały się o skandalu z udziałem syna króla disco polo Daniela Martyniuka, do którego doszło w Zakopanem w sylwestrową noc. Później wiele serwisów internetowych cytowało wypowiedź Danuty Martyniuk w sprawie krnąbrnego syna. Najwyraźniej osobom obsługującym jeden z portali postać słynnej Danuty Martyniuk, żony Zenka jest obca, ponieważ osoba dodająca artykuł, dodała zdjęcie, na którym obok Zenka na ściance stoi inna kobieta! Redaktor podpisał ją, że to Danuta Martyniuk!

Co za fatalna pomyłka!

Do artykułu ze stycznia podłączono zdjęcia Zenka, które zrobiono 24 kwietnia podczas Gali Osobowości i Sukcesy Roku 2023. Tego wieczoru, Zenek Martyniuk niczym żywa maskotka pozował wówczas na ściance z wieloma osobami, zarówno z mężczyznami i kobietami. Wśród osób, z którymi zrobiono mu zdjęcia była piękna kobieta, którą autor wspomnianego artykułu podpisał „Danuta Martyniuk”. W sieci rozgorzała burza, bo to wcale nie jest Danuta Martyniuk. Jak ustalił „Super Express” na zdjęciach z królem disco polo jest ceniona w branży medycyny estetycznej dr Barbara Jerschina, właścicielka Body & Face Clinique. – W pierwszej chwili, kiedy znajomi masowo zaczęli podsyłać i link do artykułu nawet się uśmiechnęłam, ale z racji tego, że wykonuję bardzo poważny zawód i mój wizerunek wymaga powagi, wolę po prostu być kojarzona z kliniką i pracą, w którą wkładam cały swój profesjonalizm i serce – powiedziała nam dr Barbara Jerschina. Najciekawsze jest to, że Danuta Martyniuk także była na wspomnianym evencie i także ma mnóstwo zdjęć z mężem z tej imprezy. Na szczęście w małżeństwie Martyniuków wszystko gra, a już za kilka dni premiera klipu Zenka, w którym wystąpiła jego małżonka.