Pilne! Zespół Aerosmith już nie zagra. Właśnie przekazano smutne wieści

Zespół Aerosmith zawiesza działalność koncertową

Właśnie nadeszły druzgocące wieści dla wszystkich fanów grupy. W oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych zespół ogłosił, że zawiesza działalność sceniczną.

"Podjęliśmy bolesną i trudną, ale konieczną decyzję – jako zespół braci – o wycofaniu się ze sceny koncertowej. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim, którzy zechcieli wyruszyć z nami w trasę po raz ostatni. Jesteśmy wdzięczni naszej fachowej załodze, naszemu niesamowitemu zespołowi i tysiącom utalentowanych ludzi, dzięki którym nasze historyczne trasy były możliwe. Na koniec dziękujemy wam – najlepszym fanom na planecie Ziemia. Słuchajcie naszej muzyki głośno - teraz i zawsze" - czytamy w oświadczeniu.

Jak wyjaśniono, muzycy podjęli taką decyzję z powodu przedłużającej się niedyspozycji głosowej Stevena Tylera. "Jak wiecie, głos Stevena to instrument jak żaden inny. Spędził miesiące niestrudzenie pracując nad przywróceniem głosu do poziomu sprzed kontuzji. Widzieliśmy, jak zmagał się z problemami, mimo że miał u boku najlepszy zespół medyczny. Niestety jasne jest, że pełny powrót do zdrowia po kontuzji głosu nie jest możliwy" - poinformowali członkowie zespołu.

Historia zespołu Aerosmith

Aerosmith to jedna z najbardziej ikonicznych i trwałych grup rockowych w historii muzyki. Zespół, założony na początku lat 70., zdobył serca milionów fanów na całym świecie dzięki swoim energetycznym występom, charyzmatycznemu wokaliście i niezapomnianym przebojom. Grupa powstała w 1970 roku w Bostonie, kiedy to Steven Tyler (wokal), Joe Perry (gitara), Tom Hamilton (bas), Joey Kramer (perkusja) i Brad Whitford (gitara) połączyli siły. Wczesne lata działalności zespołu były naznaczone intensywnymi próbami i koncertami, które szybko przyciągnęły uwagę wytwórni płytowych. Już w 1973 roku zadebiutowali albumem "Aerosmith," na którym znalazł się jeden z ich najbardziej rozpoznawalnych utworów – "Dream On".

Pod koniec lat 70. i na początku lat 80., zespół zaczął borykać się z problemami związanymi z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Joe Perry i Brad Whitford opuścili zespół, co spowodowało spadek popularności i jakości muzyki. Jednakże, na początku lat 80. Perry i Whitford wrócili do składu, co pozwoliło Aerosmith na nowo się zjednoczyć i wrócić na szczyt.

W 1986 roku współpraca z grupą hip-hopową Run-D.M.C. przy utworze "Walk This Way" przywróciła zespołowi popularność i wprowadziła ich muzykę do nowego pokolenia fanów. To wydarzenie było kluczowym momentem w historii muzyki, łącząc rocka z hip-hopem i otwierając nowe możliwości dla obu gatunków. Lata 90. były złotym okresem dla Aerosmith. Hity takie jak "Love in an Elevator", "Janie's Got a Gun", "Cryin'", "Crazy" i "I Don't Want to Miss a Thing" stały się ponadczasowymi przebojami. W kolejnych latach Aerosmith kontynuował działalność koncertową i wydawniczą, mimo zmieniających się trendów w muzyce.

Sonda Lubisz Aerosmith? Tak Nie Są mi obojętni