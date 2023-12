Zespół "Dżem" rozstaje się z wokalistą! Wydano w tej sprawie oświadczenie!

Zespół "Dżem" to prawdziwa legenda polskiej muzyki rockowej. Zespół rozpoczął działalność w 1973 roku. Choć, co ciekawe ich debiutancki album ukazał się 12 lat później. Ikoniczną postacią był Ryszard Riedel, który w zespole był do 1994 roku, aż do swojej śmierci. Od 2001 roku członkiem zespołu był Maciej Balcar. Z nim jako wokalistą Dżem nagrał dwa albumy: 2004 i Muza z 2010 roku. Teraz ich drogi postanowiły się rozejść.

"Dżem" rozstaje się z Maciejem Balcarem. Jest oficjalne oświadczenie legendarnego zespołu!

Zespół Dżem za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował 21 grudnia o zakończeniu współpracy z Maciejem Balcarem, wieloletnim wokalistą zespołu. Koniec współpracy został ustalony na 6 kwietnia 2024. Koncerty, które były zaplanowane przed tym terminem odbędą się w starym składzie.

- Muzycy zespołu DŻEM w porozumieniu z wokalistą zespołu, Maciejem Balcarem, postanowili zakończyć realizację wspólnego artystycznego działania z dniem 06.04.2024 – czytamy w zamieszczonych w mediach społecznościowych oświadczeniu grupy.

