Złapaliśmy się za gładkie poliki, widząc, jak bujną brodę zapuścił Robert Więckiewicz. Aktor jest nie do poznania! Totalna metamorfoza

Robert Więckiewicz jest jednym z bardziej lubianych aktorów w Polsce. Ostatnimi czasy raczej stronił od błysków fleszy, więc fani długo nie widzieli go publicznie. Aż do teraz. W ostatni weekend aktor pojawił się na festiwalu Góry Literatury, a ludzie, widząc go, oniemieli. Więckiewicz nie przypomina bowiem samego siebie! Zamienił delikatny, kilkudniowy zarost, na długą, bujną brodę. Zapuścił także włosy. Fani od razu zaczęli zastanawiać się, czy aktor postanowił zmienić styl, czy może to tylko stylizacja do roli. Przeważają głosy przemawiające za tą drugą teorią. Trzeba przyznać, że Robert Więckiewicz faktycznie przeszedł sporą metamorfozę. Pasuje mu taki styl? Zobaczcie zdjęcia i sami oceńcie.

