Złapaliśmy się za głowę, gdy zobaczyliśmy, ile kosztuje jagodzianka u Magdy Gessler! Można za to kupić cały obiad

Utrzymująca się na wysokim poziomie inflacja, pandemia oraz wojna w Ukrainie sprawiają, że rosnące ceny na nikim już nie robią większego wrażenia. Przyzwyczailiśmy się do tego, że za większość produktów musimy po prostu zapłacić dużo więcej niż przed laty. Paragony grozy stały się normą. W ub.r. jagodzianki z warszawskiego lokalu Magdy Gessler nazywane były "drożdżówkami dla bogatych". W tym roku ich cena ponownie poszybowała i wynosi 28 zł! - tyle co obiad w mlecznym barze. Warto wspomnieć, że jeszcze 2 lata temu było to 18 zł. Z każdym rokiem cena wzrasta więc o 5 zł. Strach się bać, co będzie się działo w 2024 roku.

Magda Gessler broni wysokich cen. Dlaczego jagodzianka kosztuje 28 zł?!

Gessler broni swoich cen. Zapewnia, że jej wypieki są zrobione najlepszych produktów.

- "Słodki Słony to tradycja i jakość. Najlepsze gatunkowo produkty, których nie boimy się używać. Ba! Używamy ich do woli! Bo to nasza magiczna różdżka! Czarujemy nasze menu, wasze podniebienia. Tu nie ma miejsca na miernotę. U nas kuchnia i cukiernia działają każdego dnia na świeżo. Tu jest zapach. Tu jest magia! – chwali restauratorka.

Magda Gessler: Wnuczka odziedziczyła temperament po mnie!