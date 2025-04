Zmarł Sławomir Kryński. Reżyser i członek Polskiej Akademii Filmowej miał 73 lata

Reżyser zmarł 25 kwietnia 2025 roku w rodzinnym mieście, Łodzi. Jego odejście to wielka strata dla polskiej kultury i przemysłu filmowego. Dzięki swojemu dorobkowi i zaangażowaniu na rzecz młodych artystów, na zawsze pozostanie ważną postacią polskiego kina.

Sławomir Kryński - reżyser, scenarzysta, wykładowca

Sławomir Kryński urodził się 23 marca 1952 roku w Łodzi. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie kontynuował naukę w moskiewskim Państwowym Instytucie Kinematografii. W 1983 roku ukończył reżyserię na Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, znanej szerzej jako łódzka "Filmówka". Przez wiele lat był związany z tą uczelnią również jako wykładowca — początkowo asystował legendarnemu Wojciechowi Jerzemu Hasowi, a od 1991 roku samodzielnie prowadził zajęcia z pracy z aktorem.

Sławomir Kryński był mistrzem komedii obyczajowej

Debiut reżyserski Kryńskiego to pełnometrażowy film "Dziecko szczęścia" z 1991 roku, który otworzył mu drogę do kariery w komedii obyczajowej. Wśród jego najbardziej znanych produkcji znajdują się "Księga wielkich życzeń" (1997), "Listy miłosne" (2001), a także wielkie przeboje kinowe: "To nie tak jak myślisz, kotku" (2008) oraz "Pokaż kotku, co masz w środku" (2011). Kryński zasłynął także filmem "Podejrzani zakochani" z 2013 roku. Jego styl charakteryzował się lekkim podejściem do tematu, wyczuciem komizmu sytuacyjnego i umiejętnością budowania ciepłych, pełnych humoru historii.

Kryński aktywnie wspierał młode talenty

Sławomir Kryński nie tylko tworzył własne filmy, ale również aktywnie wspierał rozwój młodych twórców. Był opiekunem artystycznym licznych etiud studenckich oraz konsultantem scenariuszowym. Za swoje zasługi dla kultury został odznaczony Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" w 2016 roku oraz Brązowym Krzyżem Zasługi w 2018 roku. Należał do Polskiej Akademii Filmowej.