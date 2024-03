Zmiany w ramówce TVP. "Sanatorium miłości" zniknęło z niedzielnego programu. Widzowie zdezorientowani

Legendarny mistrz KSW zostanie ojcem. Nie do wiary, kim jest jego partnerka! Widzieliśmy ją bez ubrania

W niedzielnej ramówce TVP próżno szukać "Sanatorium miłości". Matrymonialne show nie pojawi się na antenie w najbliższy weekend. W niedzielę, 31 marca o 21.20 zaplanowano bowiem zerowy odcinek programu "Rolnik szuka żony". Marta Manowska zaprosiła na pilotażową część nowej serii w nagraniu na Instagramie @rolnikszukazonytvp. "Dzień dobry! Jak przygotowania do Wielkanocy? My jesteśmy już prawie gotowi do zerowego odcinka 11. edycji. Widzimy się już w Niedzielę Wielkanocną o 21:20. Pokażemy Wam 9 osób poszukujących miłości. Po raz pierwszy w historii programu w zerowym odcinku pojawią się aż 3 panie, więc będzie się działo!" - czytamy w poście.

Zdezorientowani widzowie dopytują o "Sanatorium miłości"

Taki dzień i pora edycji "Rolnika..." zdziwiła i zdezorientowała fanów programu "Sanatorium miłości", którzy pod postem dopytywali, co z ich ulubionym formatem. Zaniepokoili się, że zniknie on anteny. Marta Manowska szybko wyjaśniła w jednym z komentarzy, że zmiana jest jednorazowa, a "Sanatorium..." zostanie wyemitowanie jedynie dzień później, w poniedziałek wielkanocny. nie trzeba będzie czekać kolejnego tygodnia.

Harmonogram miłosnych show TVP w Święta Wielkanocne

Rolnik szuka żony - odcinek "0" z przedstawieniem bohaterów - niedziela, 31. marca, godzina 21.20

Sanatorium miłości - odcinek 4. - poniedziałek, 1. kwietnia, godizna 21.20.

