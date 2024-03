Tego jeszcze nie było! "Sting" w "Sanatorium miłości". Będzie kuracjuszem

"Sanatorium miłości 6". Czy "Sting" przyćmi Martę Manowską?

Sting w "Sanatorium miłości"? - zastanawiają się widzowie TVP, patrząc na pana Stanisława z Irlandii, który będzie jednym z uczestników 6. edycji show. Mimo rewolucji w TVP i obaw związanych z przyszłością formatu, "Sanatorium miłości" znalazło się we wiosennej ramówce i - ku uciesze fanów - znów poprowadzi je Marta Manowska. Istnieje jednak spore ryzyko, że prezenterka zostanie przyćmiona przez któregoś z kuracjuszy. Mocnym kandydatem na główną gwiazdę "Sanatorium miłości 6" jest pan Stanisław, który przyjechał do programu z dalekiej Irlandii, gdzie mieszka od 2005 roku. Znakiem rozpoznawczym uczestnika show jest podobieństwo do Stinga. Fani programu "Sanatorium miłości" już okrzyknęli go "polskim Stingiem".

Kim jest "Sting" z "Sanatorium miłości"? Związał się z kobietą o 20 lat młodszą

Stanisław z Irlandii, czyli "Sting" z "Sanatorium miłości", zdecydowanie nie przypomina typowego emeryta. Mężczyzna uprawia sport - jeździ na rowerze, biega i wspina się po górach. Jak podaje portal Pomponik.pl, nasz "Sting" przez 30 lat był żonaty, ale jego małżeństwo się rozpadło. Potem energiczny kuracjusz związał się z młodszą o 20 lata kobietą. Jak przystało na "Stinga", pan Stanisław jest miłośnikiem muzyki. Jednak w przeciwieństwie do brytyjskiego piosenkarza, od śpiewu woli taniec. Emeryt myśli o powrocie do Polski, a konkretnie do rodzinnego Łukowa (woj. lubelskie). Premierowy odcinek "Sanatorium miłości 6" odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 10 marca. Na program zaprasza oczywiście Marta Manowska. W naszej galerii prezentujemy uczestników 6. edycji "Sanatorium miłości", w tym "Stinga", czyli pana Stanisława z Irlandii.

