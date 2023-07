Olga Frycz w staniku szokuje! Serwuje dziecku niezdrowe jedzenie

Olga Frycz po dwóch porodach imponuje figurą. Gwiazda "M jak miłość" nie ma tłuszczu

Olga Frycz niemal dwa lata temu urodziła drugą córeczkę. Aktorka znana m.in. z serialu "M jak miłość" długo nie zdradzała, z kim zaszła w ciążę, i hardo zapowiadała, że wcale nie boi się "samodzielnego macierzyństwa". - Wiadomo, że czasem będzie ciężko, ale mam wprawę i mocny charakter i był to mój własny, świadomy wybór - zapewniała córka Jana Frycza. Na szczęście jednak ojciec dziewczynki też jest obecny w jej życiu. W zeszłym roku Olga Frycz po raz pierwszy opublikowała jego zdjęcie. Aktorka - mimo że ma za sobą dwa porody - zupełnie nie ma problemów z nadwagą. Przeciwnie, gwiazda "M jak miłość" jest bardzo szczupła. Patrząc na jej zdjęcie w staniku, aż nas zmroziło. Olga Frycz wygląda tak, jakby wcale nie miała tłuszczu! Jak ona to robi?!

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia niezwykle szczupłej Olgi Frycz w staniku. Dalsza część tekstu pod galerią

Olga Frycz przygotowuje córce naleśniki z nutellą

Mimo że Olga Frycz szokuje swoją figurą, a jej ciało to chyba same kości i mięśnie, to pozwala swojej córeczce jeść niezdrowe jedzenie. Mało tego, sama je przygotowuje. W końcu ile można jeść same zdrowe produkty. Trudno od czasu do czasu odmówić dziecku słodyczy. - A jak mnie córeczka prosi o naleśniki z nutellą, to idę i smażę naleśniki z nutellą - pochwaliła się aktorka na Instagramie. Uprzedzając atak czepialskich internautów, Olga Frycz dodała, że wie, że "nutella to zło". - Umówmy się, że to już dawno mamy ustalone - ucięła dyskusję w zarodku gwiazda "M jak miłość".