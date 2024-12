Znamy wymagania Bryana Adamsa na "Sylwestrze z Dwójką". Jego "kaprys" zaskakuje! To musi zapewnić mu Telewizja Polska

Czesław Niemen powiedział, że to jego brat! Prawda była zupełnie inna. Piotr Kuźniak ujawnił to dopiero teraz!

Choć takimi hitami jak "Heaven" czy "Everything I do, I do it for you" podbił cały świat i świętuje już 45-lecie na scenie, daleko mu do gwiazdorskich kaprysów. Jak udało nam się dowiedzieć, sylwestrowe wymagania Bryana Adamsa są zaskakująco skromne. W przeciwieństwie do artystów, którzy domagają się egzotycznych specjałów i luksusów, Kanadyjczyk poprosił jedynie o... herbatę i imbir.

W jego garderobie ma się znaleźć rozgrzewająca herbata. To jest najważniejsze. Jedynym "kaprysem" Adamsa było to, by w jego pokoju hotelowym znalazła się mata do jogi, by mógł poćwiczyć i wyciszyć się przed występem

- ujawnia nam osoba pracująca przy wydarzeniu.

Jak ustaliliśmy, Bryan Adams przyleci do Polski 31 grudnia i od razu uda się na próbę, a wieczorem zaśpiewa aż sześć swoich największych hitów w trzech odsłonach scenicznych.

Co szykują inne gwiazdy "Sylwestra z Dwójką"?

Tatiana Okupnik (46 l.) rozgrzeje publiczność, wykonując energetyczne „Don't stop the music” z repertuaru Rihanny. Fani klasycznych przebojów mogą natomiast liczyć na Majkę Jeżowską (64 l.), która zaśpiewa niezapomniane „A ja wolę moją mamę” i – jak przystało na finalistkę „Tańca z Gwiazdami” – zaprezentuje na scenie kocie ruchy.

"Sylwester w Dwójką" rozpocznie się punktualnie o godz. 20.00 na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz na antenie TVP2.