Znani pogrobowcy. Niesamowita historia z pogrzebem gwiazdora "Kogla-mogla". Niezapomniani

Antoni Polony (1879-1938), pół-Węgr, ojciec aktorki Anny Polony. Prowadził zakład introligatorski w Krakowie, zmarł 21 sierpnia 1938 roku na chorobę serca, na 5 miesięcy przed urodzinami córki. W jego grobie na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie pochowana jest także siostra aktorki, Zofia Mrowiec (+81 l.), której synem jest Andrzej Mrowiec (81 l.), także aktor, którego była żoną jest Stanisława Celińska.

Zdzisław Wardejn stracił ojca na początku II wojny światowej, na kilka miesięcy przed jego narodzinami. Został zamordowany przez Niemców w nieznanych okolicznościach. Mało kto pamięta, że aktor znany z "Kogla-mogla", w wieku 16 lat uczestniczył na swoim... pogrzebie. Matka Wardejna zidentyfikowała bowiem ciało zamordowanego chłopaka jako swojego syna, który zginął podczas wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956 roku. W rzeczywistości Zdzisław Wardejn był wtedy zatrzymany przez milicję. Okazało się, że rodzina organizowała już jego pogrzeb. - Wypuścili mnie dopiero po trzech dniach, jako nieletniego. Zjechała się cała rodzina z Polski, a ja po pogrzebie przyszedłem do domu. Nie chcieli mnie wpuścić. Stali wszyscy na ganku w bezruchu, a ja przy furtce - wyznał magazynowi "Rewia". Później okazało się, że ofiarą, którą zidentyfikowała pani Wardejnowa, był konduktor Kazimierz Wieczorek (1931-1956). Mama aktora nie mogła go rozpoznać po twarzy, ponieważ jego głowa była zmasakrowana. Mylnego rozpoznania dokonała na podstawie podobnego ubrania i znamienia. Wardejnowi na pamiątkę z niedoszłego pogrzebu pozostała szarfa z napisem: "Niezapomnianemu Zdziśkowi - koledzy szkolni". Kazimierz Wieczorek zmarł 28 czerwca 1956 roku w Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia. Powodem była rana drążąca czaszki. Został pochowany na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

Grzegorz Ciechowski (1957-2021) - muzyk, kompozytor, tekściarz i wokalista zespołu Republika, tworzący także jako Grzegorz z Ciechowa, Obywatel GC i Ewa Omernik. Zmarł po przeprowadzonej w trybie nagłym operacji tętniaka serca i został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Miał troje dzieci oraz czwarte w drodze: Weronikę Ciechowską (ur. 1987) z aktorką Małgorzatą Potocką oraz Helenę (ur. 1995) i Brunona (ur. 1996) z Anną Wędrowską. Jego córka Józefina (ur. 2002) przyszła na świat kilka miesięcy po jego śmierci. Wdowa po Ciechowskim ponownie wyszła za mąż i razem z mężem Wojciechem Skrobiszewskim ma jeszcze córkę Różę. Weronika Ciechowska wyemigrowała do USA, gdzie wychowuje dwójkę dzieci z drugim mężem. Jakiś czas temu media informowały o jej batalii sądowej z była macochą. Najstarsza córka Grzegorza Ciechowskiego chce wywalczyć prawo do udziału w zyskach z twórczości ojca i nie zgadza się, by matka kolejnych dzieci artysty pozostała jedyną ich beneficjentką.

Pogrobowcem jest także prof. Tomasz Szarota, znany historyk. Jego ojciec Rafał Marceli Blüth (1891-1939) – rusycysta, krytyk literacki i historyk literatury, sowietolog, został zamordowany przez Niemców w Natolinie, na niespełna dwa miesiące przed urodzinami syna. Matką Tomasza była Elida Maria Szarota (1904–1994), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, germanistka i romanistka, historyczka literatury. Dziadkiem z kolei był Marceli Szarota (1876-1951), znany dziennikarz, redaktor naczelny „Gazety Lwowskiej” - cmentarz parafialny w Otwocku.

Znanymi pogrobowcami są także: były prezydent USA Bill Clinton, którego ojciec William Jefferson Blythe II (1918-1946) był komiwojażerem, a na trzy miesiące przed narodzinami syna zginął w wypadku samochodowym w Missouri - pochowany na Rose Hill Cemetery w Hope, stan Arkansas; irlandzki pisarz Jonathan Swift (1667-1745), angielski fizyk Isaac Newton (1642-1527) czy Jan Kochanowski jr. (1584-1586) syn poety Jana Kochanowskiego (1930-1584) - krypta w kościele w Zwoleniu. Swojego taty nie poznała reżyser i aktorka Gia Coppola (37 l.), wnuczka znanego reżysera Francisa Forda Coppoli, której ojciec Gian-Carlo Coppola (1963-1986) zginął w Annapolis w wypadku łodzi na siedem miesięcy przed jej narodzinami. Pochowany został na San Fernando Mission Cemetery. Podobna tragedia dotknęła aktorkę Nataschę McElhone, kiedy była w zaawansowanej ciąży. Jej mąż, Martin Hirigoyen Kelly (1965-2008), który był znanym chirurgiem zmarł tuż przed narodzinami syna, Rexa. Zmarł na zawał serca, gdy jego żona była na planie serialu "Californication".