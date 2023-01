Znany psycholog broni Beaty Pawlikowskiej. Chodzi o antydepresanty. Mówi o wielkich pieniądzach

i Autor: akpa/facebook Znany psycholog Radosław Stupak broni Beaty Pawlikowskiej. Chodzi o antydepresanty

Dziennikarka i podróżniczka Beata Pawlikowska w połowie stycznia opublikowała film na You Tube w którym poddaje w wątpliwość skuteczność leków antydepresyjnych. "Leki przeciwdepresyjne to substancje psychoaktywne, które zmieniają działanie mózgu" - mówi w nagraniu Pawlikowska. Jej słowa wywołały burzę. Podróżniczkę zaatakowała między innymi psychiatra Maja Herman, która zarzuciła Pawilkowskiej manipulacje. Presja była tak duża, że Pawlikowska usunęła film. Teraz w jej obronie staje psycholog z Katedry Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dr. Radosław Stupak. - Dlaczego na Pawlikowską wylał się taki hejt? (...) Może ma to związek z tym, że rynek antydepresantów wart jest prawie 20 mld dolarów? - uderza Stupak. Czy Pawilkowska postawiła zdaniem doktora właściwą diagnozę?