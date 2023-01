Hołownia obudzony przez córki nad ranem. To co zrobiła młodsza zaskakuje!

Beata Pawlikowska i Wojciech Cejrowski byli razem!

Beata Pawlikowska i Wojciech Cejrowski poznali się w latach 90., a dokładnie w 1993 roku. Trafili na siebie w radiu Kolor, w którym oboje pracowali. Co więcej, prowadzili nawet wspólny program radiowy Aeroplan. Nie epatowali jednak ze swoim uczuciem i cieszyli się nim w tajemnicy. Razem podróżowali w najdalsze zakątki świata. W końcu w 1994 roku Cejrowski i Pawlikowska pobrali się, wzięli ślub kościelny. To zresztą też było tajemnicą i do tego, że są małżonkami przyznali się dopiero po kilku latach od tego wydarzenia. Ich miłość nie przetrwała jednak próby czasu. W 2004 roku związek dziennikarzy przestał istnieć! Gdy wyszło to na jaw, media zaczęły plotkować o tym rozstaniu, ale oni sami zaskoczyli. Dlaczego?

Ślub Pawlikowskiej i Cejrowskiego: "To był dziwny ślub"

Utrzymywali, że właściwie to nie mieli ślubu. Ale po kolei! Sama Beata Pawlikowska opowiadała o tym, jak zawarła małżeństwo w podróżnikiem i publicystą: - To był dziwny ślub. Zawarty w kościele, ale nie przekazany dalej do urzędu stanu cywilnego. To znaczy, że oficjalnie w polskich dokumentach jestem i zawsze byłam panną. Dlatego potem nie było rozwodu, a ślub został po prostu anulowany przez sąd biskupi. Dobrze, że tak się stało. To nie był dobry związek.- komentowała po latach. W magazynie VIVA! w 2004 roku Pawlikowska wyznała: - To nie był dobry związek. Nie lubiliśmy się, nie byliśmy przyjaciółmi. Ja nie lubiłam jego kontrowersyjnego programu w telewizji, bo kompletnie nie zgadzałam się z jego poglądami, on nie znosił moich książek, szczególnie tych o życiu. Walczyliśmy, trzaskaliśmy drzwiami, rozstawaliśmy się, wracaliśmy.

Cejrowski uciął spekulacje: Nie jest prawdą, że mam za sobą rozwód

Sam Cejrowski niechętnie dzieli się szczegółami ze swego życia prywatnego. Czasem opowiada lub opisuje dzieciństwo lub młodość, jednak o życiu uczuciowym milczy. Raz jeden podróżnik zabrał głos na temat osobistych relacji, jak cytował Cejrowskiego w 2010 Plotek, podróżnik miał wyznać: - Żyję w zgodzie z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Na każdej Mszy przystępuję do Komunii Świętej. (..) Nie jest prawdą, że mam za sobą rozwód. Nigdy nie komentowałem i nie będę omawiał publicznie mojego życia prywatnego.

NIŻEJ ZOBACZYCIE WSPÓLNE ZDJĘCIA CEJROWSKIEGO I PAWLIKOWSKIEJ