Zniknął z ekranów, bo odkrył nową pasję. Czym dziś zajmuje się Bartosz Obuchowicz?

Bartosz Obuchowicz (41 l.) urodził się w Warszawie. Jego matką jest matematyczna. Ojca stracił w wieku zaledwie 8 lat i był wychowywany tylko przez mamę, która od najwcześniejszych lat kierowała jego zawodowym rozwojem. Jego umiejętności były dostrzegane już w dzieciństwie i kształcił się pod okiem najlepszych aktorów. Wielu od samego początku wróżyło mu ogromną karierę w tym zawodzie.

Pierwszy sukces przyszedł w wieku zaledwie 13 lat. Zagrał wówczas w filmie „Cwał” reżyserii Krzysztofa Zanussiego u boku takich gwiazd jak Piotr Adamczyk, Agnieszka Warchulska i Stanisława Celińska. Za główną rolę Huberta w filmie otrzymał nagrodę indywidualną za rolę dziecięcą na 21. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Później pojawił się w filmach „Czas serferów”, „Haker” czy „Stacja”. Występował w serialu „Na dobre i na złe”, gdzie wcielał się w postać Toma Burskiego, syna lekarzy z Leśnej Góry.

Na dobre i na złe ZWIASTUN nowego sezonu. Mario oświadczy się Blance. Radwan przyzna się do zabójstwa

Jest także aktorem dubbingowym, użyczył głosu m.in. Zeke’owi w polskiej wersji filmów z serii „High School Musical” oraz Stanowi Marshowi w kilku sezonach polskojęzycznej wersji animacji „Miasteczko South Park”. Pojawił się także w programie „Taniec z gwiazdami”. Do 2010 był prowadzącym programu „Brejk” na kanale ZigZap

W ostatnim czasie z zniknął z salonów. Okazało się, że aktorstwo na dłuższą metę to nie jest to, co najbardziej kocha Bartosz Obuchowicz. Przede wszystkim największą miłością darzy swoją rodzinę. Jego żoną jest psycholog Katarzyna Sobczyńska, z którą ma trzy córki - Mariannę, Marcelinę i Michalinę. Wspólnie unikają świata show-biznesu i blasku fleszy, a czas wolą spędzać w zaciszu domowego ogniska.

Poza tym odkrył w sobie miłość do sportu. To właśnie dla kitesurfingu zrezygnował z aktorstwa. Brał udział w Mistrzostwach Polski. Od lat jest także uczestnikiem wyścigów Rallycross.