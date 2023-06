Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński laureatami Wielkich Nagród Festiwalu „Dwa Teatry Zamość 2023”. Aktorka nie mogła zjawić się osobiście

Finalistka ukraińskiego "The Voice" dołączyła do polskiego zespołu. Wcześniej uciekła z ogarniętego wojną kraju

Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński laureatami Wielkich Nagród Festiwalu „Dwa Teatry Zamość 2023”

Tegoroczny Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry – Zamość 2023” rozpoczął się w miniony piątek, 16 czerwca. Podczas gali otwarcia Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński zostali uhonorowani wielkimi nagrodami festiwalu za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji Polskiej. Wybitna aktorka, która na co dzień mieszka w Skolimowie, nie mogła odebrać nagrody osobiście. Podziękowała z telebimu w filmiku nagranym podczas swoich 90. urodzin. - Należę do szczęśliwych osób, bo mogłam pójść na Akademię Sztuk Pięknych i nie sądzę, żebym tam odniosła jakiś sukces. Natomiast tu spotkanie z publicznością to jest najpiękniejszy moment. Teatr nie istnieje bez widza. Teatr to są dwie siły: scena i widz. Kocham was. Kocham. I odczepcie się już ode mnie – powiedziała. Marzena Paczuska przekazała nagrodę, którą w imieniu laureatki odebrał prezes Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Szuster. - W imieniu KRRiT chcę przekazać nagrodę dla pani Zofii Kucówny, wielkiej damy polskiego teatru. Nie jest prawdą, że istniejemy bez niej. Wszyscy pamiętamy jej role w Teatrze Telewizji, na których się wychowaliśmy, które pozwalały nam uczyć się wrażliwości i dojrzewać - cytuje jej słowa serwis Dzieje.pl.

Krzysztof Wakuliński podziękował osobiście. - Nagroda festiwalu Dwa Teatry jest tylko potwierdzeniem, że jestem aktorem radiowym i radiowo lubianym. Mam nadzieję, że jeszcze będę potrzebny – powiedział.

