Zofia Zborowska, na chwilę przed porodem, może liczyć na ulgowe traktowanie. Nie do wiary, kto dźwiga jej torby z zakupami

Zofia Zborowska (36 l.) lada dzień po raz drugi zostanie mamą. Wygląda na to, że błogosławiony stan mocno daje jej w kość. „Tak, serio to mam już dość. Jest mi po prostu bardzo ciężko” - napisała na swoim profilu na Instagramie. Na szczęście aktorka może liczyć na wsparcie nie tylko męża i rodziny, ale i obcych ludzi. Z transportem zakupów do auta pomogła jej ostatnio ekspedientka z lokalnego sklepiku.