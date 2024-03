Katarzyna Skrzynecka nie mogła dłużej milczeć. Tak skomentowała udział męża w "Czas na Show. Drag Me Out"

Zofia Zborowska i jej mąż nie obchodzą Wielkanocy. "Dla nas jest to po prostu śniadanie"

Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijańskie w całym roku liturgicznym. Jest świętem ruchomym, dlatego co roku wypada w innym terminie. W tym roku Święta Wielkanocne wypadają 31 marca (Niedziela Wielkanocna) i 1 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny), czyli już za tydzień. W tym wyjątkowym okresie spotykamy się ze swoimi bliskimi, dzielimy jajeczkiem i święconką. Jednak nie wszyscy. Coraz więcej osób odwraca się od Kościoła i nie obchodzi świąt. W tym gronie jest Zofia Zborowska. Aktorka zapytana o to, jak spędzi święta, odpowiedziała, że "na pewno nie w Kościele".

- Spotykamy się na śniadania, ale jest to bardziej dla osób, które są wierzące i robimy to dla nich w formie poszanowania ich wiary i tradycji, natomiast my z mężem absolutnie nie jesteśmy osobami wierzącymi, osobami, które pójdą do kościoła i będą podchodzić do tych świąt w sposób szczególny - przyznała w rozmowie z JastrząbPost. - Dla nas jest to po prostu śniadanie jak każde inne, tylko w większym gronie - dodała.

Jesteście zaskoczeni?

Zofia Zborowska w ciąży. Tak prezentuje ciążowy brzuszek:

Zosia Zborowska wspomina ciążę: "Musiałam zrezygnować z dwóch seriali, miałam czerniaka, było na mnie polowanie" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.