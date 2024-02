Wielki transfer z Polsatu do TVP! Paulina Chylewska to jedna z głównych twarzy stacji!

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona (35 l.) oraz ich córka Nadzieja (2 l.) z niecierpliwością czekają na dzień, w którym powitają na świecie nowego członka rodziny. Jak niedawno zdradziła aktorka, będzie to dziewczynka. Gwiazda jest już w zaawansowanej ciąży, dlatego korzysta z ostatnich, luźniejszych tygodni. Dlatego też spotkała się ze swoją koleżanką. A że Zosi najwyraźniej dały się we znaki zachcianki ciążowe, obie ruszyły w kierunku lodziarni.

Zborowska w chłodne popołudnie zajadała się lodem dworze

Gwiazda dba o to, co je, dlatego wybrała lody na naturalnych składnikach. Zadowolona, z lodowatymi słodkościami w ręku, mimo zimowej, lutowej aury, pomaszerowała prosto do samochodu. Jak widać, każda pora roku jest dobra na zimne smakołyki. A przyjemności przecież nie można sobie odmawiać.

W jaki sposób Zosia poinformowała o swojej ciąży?

O tym, że w drodze jest kolejna pociecha Zofia Zborowska poinformowała wraz z mężem Andrzejem Wroną za pomocą uroczego filmiku. Cała rodzina jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, dlatego powiększenie rodziny ogłosili na Instagramie. I to po raz drugi w odstępie kilku tygodni. Już wcześniej coś przebąkiwali, ale nie zdradzili o co chodzi. Jeden z wpisów był swego rodzaju wkrętką, bo w rzeczywistości chodziło o to, że adoptowali ze schroniska suczkę Krysię. Nie wykluczone, że była to rozgrzewka przed prawdziwie bombową informacją, o spodziewanych narodzinach dziecka. W listopadzie ubiegłego roku, o nowym członku rodziny cały świat poinformowała Nadzieja. Dwuletnia dziewczynka w nagraniu przedstawiła całą swoja rodzinę - tatę, mamę, suczki Wiesię i Krysię oraz ulubionego misia Zdzisia. Pod koniec filmiku Nadzia pokazała zdjęcie USG i wyznała z radością, że to jest jej siostrzyczka. W poście czytamy: "Już się nie bardzo da ukrywać, bo brzuszek zaskakująco szybko rośnie a @zborowskazofia sapie jak szalona. Takiego newsa mamy dla Was. 2024 rok szykuje się być rokiem wyśmienitym #babyonboard #bobaswdrodze".

