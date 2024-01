Kobieta bez mężczyzny w domu często ma problemy z obsługą różnych sprzętów. Żona Macieja Wąsika, który został wraz z Mariuszem Kamińskim aresztowany, nagle musiała zmierzyć się ze zwykłymi problemami dnia codziennego. By uniknąć kłopotów w przyszłości Roma Wąsik powinna wziąć sobie do serca wiadomość, którą Anna Mucha przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wiadomo, w życiu są różne sytuacje, a partner czy mąż nie zawsze jest pod ręką. - Jest za zimno, trzeba zrobić cieplej. Ale jak? To zawsze robił on. Wie, pani redaktor, ja dzisiaj, jak do niego przyszłam, to się zapytałam, jak mam zwiększyć temperaturę na tym urządzeniu, żeby zrobiło się odrobinę cieplej. Wytłumaczył mi - żaliła się Roma Wąsik w rozmowie z Danutą Holecką. Anna Mucha takich problemów nie ma. - Niezależne kobiety wiedzą, jak używać sprzętów domowych - napisała na Instagramie gwiazda serialu "M jak miłość" i zaprezentowała fotografię, na której widać, jak trzyma zdjęcie kluczyka do odpowietrzania grzejnika. Roma Wąsik koniecznie musi przeczytać wiadomość od Anny Muchy. Ciekawe, czy weźmie ją sobie do serca... Na szczęście dla niej, wszystko wskazuje na to, że Maciej Wąsik wkrótce wyjdzie na wolność. W czwartek, 11 stycznia, Andrzej Duda wszczął bowiem procedurę ułaskawienia jego i Mariusza Kamińskiego.

