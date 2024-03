To już pewne! Do Polsatu po 8 latach wraca uwielbiany przez widzów program "Tylko Muzyka. Must Be the Music", który wylansował takie gwiazdy polskiej sceny jak zespoły Lemon, Enej czy Red Lips. Program czeka nie lada rewolucja, ponieważ dojdzie do kompletnej roszady w składzie jurorskim. Wcześniej występy uczestników oceniali: Kora, Elżbieta Zapendowska, Wojciech "Łozo" Łozowski, Piotr Rogucki, a także Tymon Tymański. Teraz Polsat szykuje zupełnie nową formułę i skład!

"Must be the Music". Kto zasiądzie w składzie jury? Nowe nazwiska w grze!

Kilka dni temu portal "Świat Gwiazd" informował, że w składzie jurorskim kultowego programu mają zasiąść: Lemon, Doda a o miejsce przy stołku jurorskim walczyć miała również Justyna Steczkowska. Teraz jednak okazuje się, że Doda nie zamierza być w jury programu.

- Doda wiele razy mówiła, że widzi się w roli jurorki - a właściwie trenerki - tylko w jednym talent show, "The Voice of Poland". Kiedy pojawiła się propozycja z "Must Be The Music" grzecznie podziękowała, tłumacząc, że jest wierna formatowi TVP i cierpliwie czeka na zaproszenie na fotel trenerski - zdradza osoba z otoczenia gwiazdy.

Polsat ma na celowniku dwie inne wokalistki. Media huczą o kandydaturze Katarzyny Nosowskiej, a także Sanah, która od lat współpracuje z siecią telefonii komórkowej związaną z grupą Polsat. Jednak jak podkreśla rozmówca "Świata Gwiazd", nie wiadomo czy padnie właśnie na nie.

