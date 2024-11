Zygmunt Chajzer wyjawił, jaką emeryturę otrzymuje. Ta kwota seniorom zawróci w głowach. "ZUS wypłaca mi całkiem niezłe pieniądze"

Gwiazdy po 40 śmiało pozują w bikini. Tylko spójrzcie na ich smukłe sylwetki. Widać, ile mają lat? Czterdziestka to nowa dwudziestka!

Załamana Sandra Kubicka pokazała zdjęcie synka ze szpitala. Apeluje do rządzących

Zygmunt Chajzer wyjawił, jaką emeryturę otrzymuje. "ZUS wypłaca mi całkiem niezłe pieniądze"

Choć Zygmunt Chajzer od kilku lat przebywa na emeryturze, to nie próżnuje i nadal pracuje w mediach. Prezenter znany wielu osobom z kultowego programu "Idź na całość" jest niewątpliwie jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci telewizyjnych minionych dziesięcioleci. Ojciec Filipa Chajzera dorabia w radiu i co jakiś czas np. jako konferansjer. Wkrótce także poprowadzi program "Bitwa o palety" w Superpolsat.

Na telewizyjną emeryturę się nie wybieram, choć emeryturę pobieram. Jestem stypendystą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który co miesiąc wypłaca mi całkiem niezłe pieniądze. W końcu przez wiele lat pracowało się na etacie.

- zaznaczył Zygmunt Chajzer w rozmowie z weekend.gazeta.pl.

Chajzer o pracy na emeryturze

Zygmunt Chajzer nie kryje w jakiej kwocie mniej więcej oscyluje jego emerytura. 70-latek w rozmowie z mediami postawił sprawę jasno.

Moja emerytura to około średniej krajowej, więc nie narzekam.

- powiedział prezenter. Zaznaczmy, że średnia krajowa w Polsce to obecnie 8038,41 zł brutto. Co więcej, Zygmunt Chajzer wcale nie zamierza odpoczywać i cieszy się możliwością dorobienia do emerytury.

Pracuję, bo lubię, poza tym dodatkowe pieniądze zawsze się przydadzą, i to każdemu. Jestem zdrowy, sprawny, więc czemu nie?

- dodał Chajzer. Jakiś czas temu prowadzący w rozmowie z Super Expressem przyznał, że zawsze sumiennie odprowadzał składki do ZUS i to właśnie dzięki temu może cieszyć się taką emeryturą.

Pracując na etacie zawsze odprowadzałem pełną składkę emerytalną. Nigdy nie unikałem tych płatności

- wyznał wówczas Zygmunt Chajzer.