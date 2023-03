3 tysiące na rękę? To można sobie D**Ę wytrzeć! WŚCIEKLI Polacy ŻĄDAJĄ podwyżek pensji! | Komentery

Niebywale atrakcyjna posłanka PiS rozpalała wyobraźnię w Sejmie. Nie do wiary, co teraz robi Bernadeta Krynicka

Ile trzeba zarabiać, żeby godnie żyć? To pytanie, które zadawał nasz reporter Polakom. "Godnie? To trzeba wy******lać z tej Polski!", wypalił mężczyzna w średnim wieku. "Im więcej, tym lepiej, najlepiej 35 tysięcy złotych na rękę", odparła młoda dziewczyna, która tylko na przedłużenie włosów wydała właśnie 5 tysięcy, a prawie 500 złotych miesięcznie wydaje na paznokcie oraz rzęsy. "Za 3 tysiące nie ma żadnego życia w Polsce. Można sobie d**ę wytrzeć", przekonywał mężczyzna, według którego dopiero 10 tysięcy złotych na rękę gwarantuje życie na odpowiednim poziomie. Właśnie ta okrągła kwota pojawia się najczęściej w wypowiedziach Polaków i wydaje się, że przynajmniej ci, którzy pracują w centrum, Warszawy, a dostają przelewy niższe, niż 10 tysięcy na rękę, nie są zadowoleni z zarobków. "4, a może 5 tysięcy co miesiąc", to marzenie emerytki, która dorabia sobie przy Hali Mirowskiej, gdzie sprzedaje kwiaty. Czy 5 tysięcy miesięcznie wystarczyłoby na wakacje raz w roku?", dopytywał Adam Feder. "Oszalałeś? W życiu na wczasach nie byłam", odparła emerytka. "Na wczasy to jeżdżą chyba tylko ci z Sejmu i Senatu", dodał kolejny emeryt. Obejrzyjcie najnowsze Komentery i posłuchajcie Polaków, którzy są wściekli na swoje zarobki i domagają się podwyżek!