70-letni poseł KO przekazał wspaniałe wieści: To się stało przed chwilą

Poseł Koalicji Obywatelskiej, Bogusław Sonik, ma powody do świętowania. Polityk pochwalił się, że na świat przyszła jego druga wnuczka. Parlamentarzysta o wszystkim powiadomił na Twitterze: - Cóż może być piękniejszego na Dzień Dziecka , niż narodziny mojej wnuczki Jadwigi .Właśnie to się stało przed chwilą. Od razu posypały się gratulacje, a poseł ujawnił, że starsza wnusia ma na imię Wandzia. Jeden z internautów zauważył, że imiona wnuczek Sonika są takie same, jak imiona córek Józefa Piłsudskiego. Zaczepiony w tym temacie Sonik odpisał, że jego dzieci same wybierały imiona swoim pociechom. Prywatnie Bogusław Sonik jest od lat szczęśliwym mężem i ojcem, a teraz już także podwójnym dziadkiem: - Jeszcze w czasie studiów ożeniłem się z Lilianą (z domu Batko). Założenie rodziny było wtedy czymś więcej niż tylko decyzją o wspólnym życiu z ukochaną osobą, to było też oderwanie się od tego, co się działo wokół nas. Mamy dwoje dorosłych już dzieci – córkę Janeczkę i syna Jacka - czytamy o życiu prywatnym polityka na jego stronie internetowej.

Cóż może być piękniejszego na Dzień Dziecka , niż narodziny mojej wnuczki Jadwigi .Właśnie to się stało przed chwilą .— Boguslaw Sonik (@SonikBoguslaw) June 1, 2023