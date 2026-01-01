2026 to ważny rok dla Karola Nawrockiego. Jego horoskop wiele zdradza

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-01-01 19:00

Dla Karola Nawrockiego, zodiakalnej Ryby, rok 2026 będzie czasem historycznego przełomu i budowania mostów. Jako prezydent, który dopiero co objął stery państwa, znajdzie się pod opieką Neptuna, co obdarzy go niezwykłą charyzmą i zdolnością wyczuwania nastrojów społecznych. W wakacje minie pełny rok jego prezydentury, co pociągnie za sobą liczne podsumowania jego działalności. Czy bilans wyjdzie na plus?

Karol Nawrocki

i

Autor: Shutterstock; Marek Kudelski/Super Express
  • Horoskop na 2026 rok przewiduje spokojny i pewny siebie okres dla prezydenta Karola Nawrockiego.
  • Jego działania mają łączyć dbałość o historię z nowoczesną wizją państwa, a na arenie międzynarodowej budować silne sojusze.
  • Gwiazdy wskazują na sukcesy w roli mediatora, ale relacje z rządem pozostaną napięte.
  • Czy prezydent Nawrocki wykorzysta swój potencjał w drugim półroczu 2026? Dowiedz się więcej!

Ryby w 2026 roku będą emanować spokojem i pewnością siebie, co w trudnych czasach zadziała na Polaków kojąco. Gwiazdy wskazują na niezwykłą łatwość w budowaniu autorytetu. Karol Nawrocki jako prezydent będzie potrafił połączyć dbałość o historię i tożsamość narodową (aspekt Saturna) z nowoczesną wizją państwa. Rok 2026 będzie czasem, w którym jego inicjatywy ustawodawcze zyskają szerokie poparcie, wykraczające poza sztywne podziały partyjne. Karol Nawrocki powinien zawsze mieć przy sobie akwamaryn - kamień odwagi i jasnej komunikacji, który pomaga zachować spokój w obliczu wielkich wyzwań. Według gwiazd, w sferze publicznej Karol Nawrocki będzie odnosił sukcesy dzięki swojej naturalnej empatii i darowi przemawiania do serc. 2026 będzie rokiem wewnętrznego rozwoju, nabywania nowych umiejętności oraz dynamicznego wzrostu charyzmy czy pewności siebie. Wiele Ryb wręcz zaskoczy swoich bliskich swoją metamorfozą.

Arena międzynarodowa

Jowisz w sprzyjającym znaku pomoże mu w budowaniu silnych sojuszy. Prezydent stanie się twarzą polskiego optymizmu za granicą, przyciągając do kraju nowe inwestycje i wzmacniając prestiż Polski. Jako Ryba, prezydent będzie dążył do łagodzenia sporów. Rok 2026 zapowiada sukcesy w roli mediatora między różnymi siłami politycznymi, co przyniesie mu rekordowe słupki zaufania społecznego. Mars w znaku wodnym doda prezydentowi energii do licznych podróży po kraju i spotkań z obywatelami. Mimo napiętego grafiku, gwiazdy wróżą mu doskonałą kondycję. Dla Karola Nawrockiego kluczem do zachowania balansu będzie aktywność fizyczna (np. boks lub długie spacery), która pozwoli mu rozładować stres i utrzymać jasność umysłu w kluczowych momentach decyzyjnych.

Marta Nawrocka w 2025 roku nie bała się eksperymentów! Oto jej najlepsze kreacje

Pierwszy rok prezydentury

6 sierpnia minie pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Według horoskopu, można się spodziewać, że do tego czasu prezydent odniesie wiele mniejszych sukcesów i podejmie decyzje, które przypadną do gustu części Polaków. Dzięki temu pojawi się wiele głosów zadowolenia z jego działalności. Co więcej, horoskop dla Ryb pokazuje, że będzie to czas wzrostu i samorozwoju, jednak znaczące wydarzenia mają mieć miejsce dopiero w drugiej połowie roku. Wówczas Karol Nawrocki ma dostać interesują propozycję czy też ofertę, która odbije się szerokim echem na polskiej scenie politycznej.

Relacje z rządem

Nie da się ukryć, że relacje Karola Nawrockiego z rządem i premierem są raczej chłodne, a żadna ze stron nie powstrzymuje się od wzajemnych kąśliwych komentarzy. Choć Ryby bywają zmienne i skłonne do kompromisów, w 2026 roku będą bardziej zdecydowane i nieustępliwe. Wiele osób urodzonych pod tym znakiem zodiaku odnajdzie w sobie wewnętrzną siłę, by bronić swoich przekonań oraz nie pozwolą sobie wejść na głowę. Można zatem wnioskować, że relacje między prezydentem a premierem nie ulegną zmianie na lepsze.

W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki trenował boks:

Tak Nawrocki trenował boks
11 zdjęć
Sonda
Czy twoim zdaniem rok 2026 będzie lepszy dla Polski niż 2025?
2025_12_23_VOD2 ExB Bonikowska
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HOROSKOP
KAROL NAWROCKI